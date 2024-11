Marcelo Gallardo: «Llevo tres meses y parece que volví hace tres años»

River Plate venció por 3-2 a Instituto en Córdoba por la fecha 21 del Torneo de la Liga Profesional 2024 en un partido que no podía perder por la puja a la clasificación para la próxima CONMEBOL Libertadores. Solari, Díaz y Colidio, los autores de los goles de la victoria en Alta Córdoba sobre La Gloria. En tanto, Marcelo Gallardo se expresó en conferencia de prensa.

«Queríamos seguir encontrándonos con buenas sensaciones de lo que hicimos ante Banfield. Esperábamos seguir con buenas sensaciones, me gustó mucho el equipo en el primer tiempo más allá del gol de contra, seguimos buscando con juego y sin desesperarnos», comenzó el Muñeco Gallardo luego del 3-2 sobre La Gloria.

Sobre el gol desde un saque de lateral que sufrió River Plate, el Muñeco fue autocrítico: «La jugada del empate no nos puede pasar. Hay cosas para mejorar, sobretodo en la parte defensiva. Nosotros llegamos bastante, estuvimos mejor desde la calidad de juego, es algo que me gusta y me deja buenas sensaciones para lo que viene. Esperamos poder seguir con esta sensación de buen juego».

Frente a la mejoría del juego de River Plate ante Banfield e Instituto, confesó: «La búsqueda ha sido encontrar el mejor equipo posible en competencia, eso es construcción, nada en general se construye de un día para el otro. Los partidos se ganan en las dos áreas, pero el juego pasa por el mediocampo para poder tener funcionamiento».

Ante que su equipo marcó seis goles en dos partidos, determinó: «A veces son rachas, a veces es funcionamiento. Hay un poco de todo, cuando no convertís, en algún momento el arco se va abrir. Sucedió con seis goles en dos partidos».

«Llevo tres meses, parece que volví hace tres años. En su momento llegará el momento de analizar el equipo para el mercado de pases», concluyó Marcelo Gallardo.

Sobre la lesión del Huevo

«Veremos cuál es la gravedad de Marcos Acuña, sintió una molestia muscular en la pierna contraria a la lesión que sufrió anteriormente. No puedo anticiparme pero puede ser que tenga una lesión muscular que lleve buen tiempo para recuperarse».

El ingreso de Gonzalo Martínez

«El Pity es un jugador mucho más maduro que el jugador que se fue hace varios años. Él tenía más cualidades en el 1 vs. 1, hoy está más pensante y me gusta su estado de exigencia. Más allá del pase maravilloso a Colidio, no estaba tan contento porque perdió varias pelotas. Un jugador de calidad como el Pity no puede perder las pelotas que perdió, pero demostró una calidad enorme. No está para más de 30 minutos pero sigue sumando y es bueno para el equipo».

Ante la posible permanencia del Diablito más allá de diciembre

«Lo de Echeverri es un hecho y no va a cambiar. Claudio es un chico joven, le falta desarrollarse en el fútbol argentino y en su físico. Tiene todas las cualidades técnicas para ser un gran futbolista, tiene 18 años recién. Julián Álvarez se fue de acá y estuvo tres temporadas aprendiendo, entrenando y buscando su mejor forma. Dos fueron de aprendizaje y en la tercera tuvo esa confianza para dar el salto. Ojalá lo pudiéramos tener a Claudio una temporada más, pero el City ya pagó su ficha, River debe aceptarlo. Si hay alguna posibilidad me encantaría tenerlo un año más pero eso no depende de mí».

Frente a la recuperación de Aliendro

«Rodrigo está mejor, ahora debe entrenarse, algo que su hombro no le permitía. Esperamos poder contar con él lo antes posible».