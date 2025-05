Marcelo Gallardo: «Me queda la frustración de no haber podido llegar hasta la final»

Duro golpe para River Plate. En el Monumental de Núñez, el equipo de Marcelo Gallardo empató agónicamente 1-1 y después cayó 4-2 por penales ante Platense, en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Luego, el DT del Millonario dejó sus sensaciones tras la eliminación.

El Calamar estuvo ganando casi todo el partido por el gol de Vicente Taborda, cuyo pase le pertenece a Boca. Y pese a monopolizar la tenencia del balón, al local le costó mucho doblegar al conjunto dirigido por la dupla Orsi-Gómez. Al final, después de tanto empujar, consiguió el empate con polémica, gracias a un tanto de penal de Franco Mastantuono. Pero en la tanda festejó la visita y fue una sorpresa muy grande.

River, ya clasificado a octavos de final en la CONMEBOL Libertadores, tropezó ante sus hinchas y sufrió otra sorpresa, como otras que se dieron en este Apertura. El Marrón, verdugo en octavos de final de Racing en Avellaneda, jugará con San Lorenzo de visitante, equipo que eliminó a Argentinos Juniors. En tanto, Independiente, verdugo de Boca en La Bombonera, recibirá a Huracán, que dejó afuera a Central en Rosario.

Al ganar Platense la serie de penales, Gallardo y algunos jugadores del Millonario le consultaron al árbitro porque creían que el local debía patear otro, mientras el visitante festejaba a los gritos. Fue la octava caída seguida de River en una definición por penales, la peor de su historia.

En corta conferencia de prensa, Gallardo expresó: «Más que preocupación por la derrota, me queda la frustración de no haber podido llegar hasta la final, que era nuestro objetivo. Dos cosas: no fluyó el juego que veníamos teniendo y hay que reconocer el gran trabajo del rival, que hizo que no pudiéramos mostrar el juego que queríamos. A veces se gana el partido por insistencia, forzando, pero Platense trabajó bien para cortar los circuitos, lo que nos potencia como equipo».

«Además, ellos con el gol a favor tuvieron energía, jugaron muy bien. Nosotros no pudimos ser creativos, no estuvimos finos y lo pagamos. Ayer le costó a Argentinos contra San Lorenzo. Hoy a nosotros nos pasó eso, porque Platense no nos dejó jugar bien y tuvieron su mérito», agregó el DT.

«Teníamos que mover la pelota rápido, ya estábamos un gol abajo y si movíamos el balón lento, no íbamos a molestarlos como pretendíamos. No pudimos jugar para hacerlos sentir incómodos. La búsqueda no fue clara. Y conseguimos el empate al final, de tanto insistir, pero al final perdimos por penales», comentó.

«Da bronca no poder seguir y que nos corten ese envión futbolístico que veníamos teniendo en el torneo local y la Copa Libertadores. Duele este golpe y no es una buena sensación. Hay que seguir para adelante y tratar, con rivales así, de encontrar las herramientos y saber jugarlo. No hay mucho más para decir del análisis del partido, la verdad», dijo Gallardo.

«Trataremos de estar mejor para definir un partido jugando y no llegar a los penales. No debemos caer en ese ambiente negativo de las definiciones por penales. A mí no me gustan estas series, pero el fútbol a veces te lleva a esto. Nos pasó contra Talleres, en Paraguay, y hoy contra Platense, que nos dejaron afuera y los sufrimos», remató.