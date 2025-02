Marcelo Gallardo sobre la victoria ante San Martín de San Juan: «La clave estuvo en la jerarquía individual»

Marcelo Gallardo, entrenador de River, analizó la victoria por 2 a 0 ante San Martín de San Juan por el Torneo Apertura 2025, valorando la «jerarquía» para definir un partido «duro y trabado».

En conferencia de prensa, el Muñeco señaló: «Fue un partido muy duro, trabado. Por momentos hasta bastante duro para ver porque la pelota por abajo iba a los saltos, se jugaba mucho por arriba y en la disputa del juego aéreo se terminó jugando mucho a la segunda pelota. Hoy hubo jerarquía para abrir el marcador, ponernos en ventaja y terminar de definir el partido con el segundo gol. La clave estuvo en la jerarquía individual, pero siempre en un partido muy trabajado y demasiado disputado».

Y contó que armó el equipo «un poco entendiendo el clima de la noche y cómo iba a ser el partido», considerando «la gestión de minutos y de esfuerzos». «Íbamos a tener un día complejo por la alta temperatura y había que gestionar los esfuerzos y los minutos. Intenté iniciar de una forma para después darle un cambio de cara con las variantes», completó Gallardo.

«Más allá de los cambios, que llegan para darle aire al equipo, esto pasa porque el fútbol argentino está muy parejo. Voy a seguir insistiendo con esto, a todos les cuesta ganar. Lo repito en todas las conferencias: hay mucha paridad en los encuentros físicos y en cómo se disputan los partidos, nosotros tenemos que saber que saber jugarlos. Los partidos se juegan en 90´ minutos y los primeros generalmente son los más friccionados. El fútbol argentino es así, hay que entenderlo de esta manera», añadió el DT de 49 años.

El oriundo de Merlo añadió: «Nosotros estamos creciendo en los segundos tiempos y eso está bueno, porque nos va marcando que los partidos hay que jugarlos en los noventa y pico de minutos que duren. Yo entiendo que quieran que el equipo gane 3-0 con una actuación fluida, pero eso es no entender dónde estamos viviendo y qué fútbol estamos teniendo en nuestro país».

Además, Gallardo, que evitó hablar del posible arribo de Kevin Castaño «hasta que sea algo concreto y se defina» y afirmó que el ingreso de Casco por Acuña fue táctico y por la temperatura, destacó los regresos de Mastantuono y Subiabre luego del Sudamericano Sub 20: «Más allá de la energía y la frescura que le aportan al equipo, ellos vienen de hacer un buen torneo. Son chicos jóvenes que tienen energía, los vi bien en la semana y los incluí para que nuevamente vayan adaptándose a nuestro trabajo».

La salida de Funes Mori: «En la conformación del plantel hay mucha competencia y en esa competencia hay jugadores que deciden desafiarse en otro lugar. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo en ese sentido: con él siempre la comunicación fue especial, pero luego está la conformación del plantel y las decisiones futbolísticas»

La Supercopa Internacional vs. Talleres: «Está en el calendario, nos va a tocar la semana que viene. Previamente hay un partido contra Estudiantes y tenemos la cabeza allí. Siempre un partido único genera expectativas, pero primero queremos seguir sumando funcionamiento»

La competencia interna: «Va a haber mucha competencia en el año y estamos en ese proceso de búsqueda permanente. Y en esa búsqueda, los comportamientos individuales de los futbolistas te van marcando un parámetro de lo que nosotros queremos. Necesitamos a los futbolistas de buena forma futbolísticamente y mentalmente. Aprovechar minutos también es fundamental y eso los jugadores lo tienen que entender, tenemos muchos jugadores: hay 11 que entran, 11 que van al banco y otros que quedaron en Ezeiza. Esa competencia nos va a ir marcando cuáles son los que mejor están para ir ganándose minutos».