Marcelo Gallo Tagle ante agresiones a Carbajal: “Estas manifestaciones exceden de un marco”

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que las agresiones que está recibiendo el juez federal Fernando Carbajal “exceden de un marco”, aseverando que si hay reclamos que hacerle “existen las vías legales para ello”, no a través de “cartelería, medios periodísticos o comentarios” de funcionarios del Poder Ejecutivo de Formosa.

Cabe señalar que Carbajal, juez Subrogante de Formosa, está siendo cuestionado por los habeas corpus que concedió a varados para que puedan ingresar a la provincia.

“La preocupación nuestra es porque no puede invadirse la independencia de los jueces, no pueden incidir en las decisiones que cada magistrado pueda tomar, decisiones en las que nosotros no nos inmiscuimos, la independencia que reclamamos también la respetamos, no cuestionamos si lo que decidió está bien o está mal, ese tipo de contralor lo deben ejercer las instancias superiores, en este caso la Cámara que debe revisar las decisiones del juez , existen vías para eventualmente cuestionar si hay una decisión del magistrado que no está de acuerdo a quien se ve afectado por esta medida, pero no otras formas”, expresó.

“El juez está cumpliendo su función, después evaluaremos si está bien o mal, pero por las vías que corresponde, todo este tipo de manifestaciones que están difundiéndose de la manera que lo están haciendo, tratando de asignarle responsabilidades que son ajenas a él no son correctas, si eventualmente la decisión que tome un juez a alguien le afecta o considera que está en forma equivocada, tiene las vías para que se revise esa decisión, sin embargo estamos recurriendo a este tipo de manifestaciones impropias como cartelerías, escritos periodísticos, manifestaciones o comentarios que exceden de un marco”, aseveró.

“Los funcionarios de cada uno de los poderes del Estado debemos obrar con la mayor responsabilidad y seriedad sobre temas tan graves, reclamar por la vía correcta, por los canales apropiados, no es propio de un poder del estado cuestionar decisiones judiciales de la manera en la que se están cuestionando. Si tuvieran razón en lo que están diciendo, la pregunta es porqué no lo canalizan por los canales adecuados en vez de salir por todas estas vías censurables de la que estamos hablando”, cuestionó Gallo Tagle.

“El tema de a quién se le atribuye la cartelería o no a mí no me consta, no sé quién lo habrá hecho y no me preocupa, pero la misma crítica está y frente al respaldo que deben tener las autoridades sobre el tema, si ellos están en desacuerdo con lo que dictamina el juez, que es muy legítimo y puede ocurrir, son los primeros que deben apuntalar la independencia del Poder Judicial. En vez de reclamar por los canales adecuados veo que hay ciertos comentarios de funcionarios integrantes del Ejecutivo provincial atribuyéndole al juez responsabilidades que le son ajenas, el juez está resolviendo sobre el conflicto que le tocó resolver, lo hará de acuerdo a su criterio en un sentido o en otro, que será convertido o no por las autoridades locales que en caso de creer que es incorrecto, tienen los recursos para reclamar que no son los que están utilizando, porque es un manera de difundirlo mediáticamente de una manera que es hasta un ataque fuerte a la independencia del Poder Judicial tratando de meter presión sobre el juez, lo único que hace es desnaturalizar el juego de la democracia en el sentido del peso y contrapeso que debe existir entre los poderos del Estado”, aseveró.

“Estamos pasando situaciones tan graves en el país donde necesariamente corresponde que todos los funcionarios que integran los tres poderes del Estado obremos con la mayor prudencia y responsabilidad o resolver con el mayor celo que corresponde, dándole seriedad a todo esto que se está discutiendo”, expresó.

Para finalizar aseguró que no han hablado con el juez Carbajal, “no hemos tenido comunicación con él ni él con nosotros, tampoco es socio de nuestra institución, los socios están viendo con mucha preocupación este ataque a la justicia federal en general, por eso nuestra defensa al doctor Carbajal a quien no conozco personalmente, la tenemos a partir de lo que vemos publicado en los diarios, de la situación que estamos viendo es una situación que no corresponde. Pretendemos que se respete la justicia, la independencia del Poder Judicial y al magistrado al que le toque intervenir y la defensa o preocupación que estamos manifestando está dada por esta injerencia indebida sobre el Poder Judicial”.