Marcelo Loffreda será el mánager deportivo de Los Pumas

El entrenador que llevó al seleccionado al 3º puesto en Francia en el 2007 integrará la estructura de la entidad madre del rugby argentino por expreso pedido del actual head coach Mario Ledesma.

Marcelo Loffreda, el entrenador más exitoso de la historia de Los Pumas, vuelve a trabajar para la Unión Argentina de Rugby. En esta oportunidad el hombre formado en el San Isidro Club será el mánager deportivo del seleccionado nacional en reemplazo de Gonzalo Longo, quien después del Mundial de Japón 2019 renunció por motivos personales.

El rumor comenzó a circular el último jueves por la noche en las redes socialesy luego de varias consultas a diferentes fuentes a las que pudo acceder El Hincha (la UAR lo negaba públicamente pero en off indagaban como se había filtrado la información), finalmente se confirmó la noticia.

Y a raíz del desembarco de Loffreda como mánager comenzaron a tejerse otros rumores, más vinculados al futuro de Ledesma, sobre todo ligado a la posible convivencia entre ambos, la falta de resultados en este ciclo y un posible ofrecimiento que habría recibido el ex hooker para retornar a Clermont como técnico.

Sin embargo, desde Francia negaron que haya habido un ofrecimiento formal, posición que se consolidó tras el pedido expreso del propio Ledesma de contar con Loffreda, a quien conoce de su etapa como jugador. El actual head coach también pidió por Martín Mackey en la estractura que conforman a Los Pumas.

El Tano entrenó al ex forward durante ocho años y dos ciclos mundialistas que terminaron con el tercer puesto en Francia 2007, instancia que Ledesma sueña volver a conquistar dentro de tres años.

Loffreda, por su parte, ya se despidió de la Unión de Rugby de Buenos Aires, en donde trabajó desde 2013, primero como Asesor de Selecciones y, desde mayo de 2015, como Director de Juego.

La formación que le otorgó su profesión -ingeniero civil- lo convierte en una persona apasionada por la organización y la planificación y esa metodología cautivó a los dirigentes, que buscan jerarquizar ese cargo.

Además, su fuerte personalidad lo transforma en la persona indicada para poder trabajar junto a Ledesma.

Para el ex centro del SIC esta será su tercera aventura trabajando dentro de las estructuras de la Unión Argentina, ya que su primera experiencia fue en el año 2000, junto a su amigo Daniel Baetti, tomando la responsabilidad de entrenar al seleccionado mayor hasta Francia 2007. Luego el Tano tuvo su bautismo en el rugby profesional como head coach de Leicester Tigers de Inglaterra, club en al que entrenó durante un año.

Tiempo después, en junio de 2010, asumió como Director Nacional de Alto Rendimiento de la UAR, pero por diferentes motivos, ese paso duró apenas unos meses.

Loffreda tuvo que lidiar con muchos contratiempos en su etapa como entrenador de Los Pumas, muchas de las cuales hoy volverá a experimentar junto a Ledesma: tener a los mejores jugadores o gran parte de ellos jugando en Europa. Y todo parece indicar que esta nueva realidad continuará como mínimo hasta Francia 2023.