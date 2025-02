Marcelo Méndez seguirá como director técnico de la Selección Argentina de vóley

La Selección competirá en la Liga de Naciones, que se pondrá en marcha en junio, y el Mundial de Filipinas, que se disputará entre el 12 y el 28 de septiembre.

La Federación Argentina de Vóleibol apostó por la continuidad de un proceso que arrancó hace más de seis años y confirmó que Marcelo Méndez seguirá al frente del seleccionado masculino durante la temporada 2025. El entrenador, que llevó al equipo a ganar la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, encarará un año con dos grandes compromisos, la Liga de Naciones, que se pondrá en marcha a mediados de junio, y el Mundial de Filipinas, que se disputará entre el 12 y el 28 de septiembre.

En esta nueva etapa, como ya hizo en las anteriores, Méndez dividirá su tiempo entre el conjunto albiceleste y el trabajo como entrenador de clubes, en este caso, el Jastrzebski Wegiel de Polonia, al que llegó a fines de 2022.

Esa dedicación part time no es inusual en un deporte como el vóleibol, en el que el calendario de las selecciones nunca se superpone con el de los clubes. Mientras que el primero arranca en mayo y se extiende hasta octubre, inclusive (salvo excepciones, como Preolímpicos o Premundiales continentales de corta duración); la temporada de ligas se pone en marcha entre octubre y noviembre y finaliza, como máximo, hasta mayo del año siguiente.

Cuando relevó de su cargo a Julio Velasco, a fines de 2018, Méndez era entrenador del supercampeón brasileño Sada Cruzeiro, con el que siguió vinculado hasta 2021. En diciembre de ese año, asumió cono head coach del Asseco Resovia, también de Polonia, que dirigió por una temporada antes de mudarse a su actual club.

En paralelo, cumplió dos ciclos olímpicos con el seleccionado albiceleste, con grandes resultados. En Tokio el equipo hizo historia con la segunda medalla del vóleibol nacional en unos Juegos, después de la del mismo metal conseguida en Seúl 1988. Gesta que no pudo repetir en París el año pasado, en el que finalizó 11°. En el Mundial de Polonia y Eslovenia de 2022, alcanzó los cuartos de final (perdió con Brasil) y cortó una racha de 20 años sin meterse entre los ocho mejores en un torneo de ese nivel. Y además se subió al podio en los Juegos Panamericanos que disputó: fue oro en Lima 2019 y plata en Santiago de Chile 2023.

Méndez no es el único entrenador de seleccionados argentinos que cumplió función part time. Javier Weber, por ejemplo, dirigió al equipo masculino entre 2009 y 2013, mientras entrenaba también a Bolívar, multicampeón de la Liga Argentina. Y Hernán Ferraro estuvo al frente del femenino entre 2018 y 2022 y en los primeros tres años también fue coach del conjunto masculino de Ciudad de Buenos Aires.

En el comunicado en el que confirmó la continuidad de Méndez, la FEVA aseguró que «celebra poder contar con él en una temporada que será clave y de transición hacia el futuro en lo que se refiere al plantel argentino».

El entrenador, en tanto, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que dijo estar «muy feliz de seguir compartiendo con mi gente, con este grupo de chicos» y de «de trabajar por y para mi país».

«Muchas gracias a todos lo que se están esforzando para que esto siga funcionando. Lo que más me alegra es saber que otras personas cuentan conmigo. Daremos siempre lo mejor para el crecimiento del voleibol argentino. ¡Nos vemos pronto!», cerró.