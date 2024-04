Marcelo Méndez tiene media final de Polonia adentro con el Jastrzebski

El también DT de la Selección, con su club barrió de visitante al Zawiercie y ahora, de local, puede festejar el bicampeonato.

En la primera final de la PlusLiga polaca, el Jastrzebski Wegiel, que dirige Marcelo Méndez, además entrenador de la Selección Argentina masculina en épocas de calendario internacional, barrió al Aluron CMC Warta Zawiercie de visitante y quedó a tiro de ganar el bicampeonato local.

El equipo de la región de Silesia se impuso por 3-0 con parciales de 25-18, 27-25 y 25-23 en la Fortaleza de Zawierce. Con una victoria de local, el sábado, el conjunto que conduce el ex River se asegurará el título; si gana el visitante, jugarán el tercer y definitivo partido el domingo, en la misma sede que el día anterior.

Si bien el Jastrzebski es el lógico candidato, la campaña del sorprendente Zawiercie generaba que el pronóstico se empardara y su gente llenara la cancha con esperanzas de volver a ganarle al conjunto de camiseta negra. Porque para el equipo que este miércoles fue local, ésta es la mejor temporada de la historia, ya que ganar la Copa de Polonia y avanzar a la gran final de la PlusLiga son logros que nunca antes habían conseguido. De hecho, en esta 2023/24 los jugadores dirigidos por el entrenador Michał Winiarski derrotaron dos veces al Jastrzebski Wegiel en la ronda regular y, lo que es más importante, también en la final de la mencionada copa.

Sin embargo, el Jastrzebie aprendió de sus errores y la experiencia reciente y, si bien pudo haber perdido -sobre todo- el segundo set, se llevó para su casa un triunfo contundente. En el parcial inicial, con la excelente actuación del central Robert Huber liderando los ataques. Y en el segundo, cuando la ofensiva por las puntas se secó, con el tándem Huber y Jurij Gładyr (el otro central), no sólo en ataque, sino también en bloqueo.

En el tercero volvió a ser punto por punto y el equipo de Jastrzebie tuvo muchos problemas en recepción. De hecho, los Jurassic Knights llegaron a liderar (16-15). Pero una vez más esta ventaja no se aprovechó, si bien al final el equipo de Zawiercie empató tras un error de sus rivales (22-22). Al cabo, un ataque de Tomasz Fornal acabó con el partido y dio al equipo de Jastrzebie una valiosa victoria en la final.

La otra buena noticia

para el Jastrzebski Wegiel

Méndez, que renovó contrato con la Federación de Vóleibol Argentina hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, también puso la rúbrica en el equipo polaco, al que llegó la temporada pasada y también dirigirá la próxima, la 2024/25. Motivos para festejar los hinchas tienen, ya que con la batuta del cabezón, el equipo ganó una PlusLiga y va por la segunda. Además, está en la final de la Champions, torneo en el que defiende el subcampeonato y quiere elevarlo.