Marcelo Moretti: «El nuevo estadio de San Lorenzo llevará el nombre ‘papa Francisco'»

La noticia del fallecimiento del papa Francisco conmocionó al mundo, y entre tantos recuerdos de Jorge Bergoglio, destacó su amor por el fútbol y por San Lorenzo, el club de su vida. Horas después de su deceso, Marcelo Moretti, presidente del Ciclón, lo recordó y volvió a confirmar que el nuevo estadio del club llevará su nombre.

En una carta abierta publicada en Marca, el dirigente manifestó su tristeza por la noticia y recordó su «relación muy afectuosa» con Francisco, a quien conoció en Roma en 2016, cuando el elenco azulgrana disputó un amistoso en el Estadio Olímpico.

Luego, ya como presidente de San Lorenzo, lo visitó en representación institucional, y valoró: «En esa visita le llevé muchos regalos del club y le pedí permiso para que el nuevo estadio que vamos a construir en el barrio de Boedo lleve el nombre de ‘Papa Francisco’. Su respuesta fue aceptada y lo hizo con mucha emoción».

Además, Moretti remarcó que el papa «firmó una casaca simbólica del club» que estará en el hall central del futuro estadio y señaló que desde el club harán una misa en su memoria y el próximo sábado jugarán contra Rosario Central con una camiseta conmemorativa.

La carta completa

de Marcelo Moretti

Hoy es un día muy triste para todos y especialmente para mí, como presidente de San Lorenzo. Yo tenía una relación muy afectuosa con Francisco. Lo vi por primera vez en Roma en 2016 cuando San Lorenzo fue a jugar un amistoso en el Olímpico contra el equipo de esa ciudad. Luego nos escribimos cartas por mail varias veces. Y en 2023, cuando fui elegido presidente, me saludó y me invitó a su residencia de Santa Marta en el Vaticano.

Fui en septiembre del 2024 cuando fui a verlo en representación institucional. En esa visita le llevé muchos regalos del club y le pedí permiso para que el nuevo estadio que vamos a construir en el barrio de Boedo lleve el nombre de ‘Papa Francisco’. Su respuesta fue aceptada y lo hizo con mucha emoción

Aquel día nos firmó una casaca simbólica del club, prenda que tenemos a buen recaudo y cuando sea inaugurado el estadio, la pondré en el hall central para el disfrute de todos los aficionados de nuestro equipo.

Mi último contacto con el Papa fue hace poco. Hace un mes le mandé la última carta diciendo que rezaba por su salud. Y me contestó el 1 de abril agradeciendo el gesto. El Papa quedará para siempre en nuestros corazones.

Desde el club haremos una misa en su memoria y el próximo sábado jugaremos contra Rosario Central con una casaca conmemorativa. DEP.