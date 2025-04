Marcelo Ocampo aseguró que seguirá trabajando para fortalecer la oposición

Luego de los comicios en la ciudad de Clorinda, el candidato por La Libertad Avanza, Marcelo Ocampo, se posicionó como el postulante opositor más votado según el recuento provisorio. El Grupo de Medios TVO dialogó con Ocampo quien se refirió a las sensaciones que le dejaron los resultados y además denunció un esquema de fraude electoral que, según sus palabras, superó cualquier previsión.

“Sabíamos que íbamos a luchar contra un aparato importante, pero nunca nos imaginamos la obscenidad del fraude que tenían preparado”, expresó. Si bien reconoció su satisfacción por el respaldo logrado, también se mostró golpeado por lo que consideró un duro revés para la oposición. “Recibimos un golpe muy, muy duro”, afirmó.

En su análisis, el candidato habló de la existencia de maniobras irregulares que habrían comenzado desde horas de la madrugada del día de la elección. “Antes de las 10 de la mañana ya había votado más del 50% del padrón. Estaban las cajas de pago en cada búnker de ellos, pagando personas con listas, 7000 autos disponibles, colectivos con chapa paraguaya, combis… Fue un despliegue sin precedentes”, aseguró.

Consultado sobre las posibles acciones legales a tomar, Ocampo fue categórico: “Todos sabemos que en Formosa no tenemos justicia ni democracia. Denunciar a la Policía o al Tribunal Electoral es lo mismo que no hacerlo, porque nunca prosperan. Esa es la realidad”.

Respecto a los resultados en la Segunda Ciudad, Ocampo sostuvo que, pese a las condiciones desfavorables, su espacio logró una performance destacada. “Cuadriplicamos el voto del segundo. Eso me hace ver que hicimos un trabajo serio, fuimos los primeros en estar trabajando en territorio, hablando con los vecinos, recorriendo mañana, tarde y noche”, expresó, atribuyendo los resultados al contacto directo con la ciudadanía y al compromiso de su equipo.

Sobre el futuro político, Ocampo fue claro en su intención de seguir creciendo y consolidando su espacio: “Yo vengo a representar una oposición seria. Me involucro en la política no para vivir de la política. Mi idea es seguir trabajando, tener sede tanto en Formosa como en Clorinda, con actividades semanales. Tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir trabajando allá, sin abandonar la capital”.

Finalmente, señaló que el escrutinio definitivo no modificará lo esencial de los resultados y reafirmó su compromiso con el armado de una alternativa sólida de cara a los próximos desafíos electorales.