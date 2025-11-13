Marcelo Ocampo: «Batería de Aumentos» Ocultos tras la Reforma

«Te lo anuncian como un alivio fiscal, pero en realidad es una batería de aumentos escondido», la categórica denuncia que sacudió el aire de FM VLU 88.5.

La reciente aprobación de modificaciones a la ordenanza municipal número 7147/2017 en el Concejo Deliberante de Formosa encendió las alarmas de la oposición. Lo que el Ejecutivo municipal presentó como un proyecto de «alivio fiscal» para sectores clave como el gastronómico, hotelero y turístico, ha sido desenmascarado por el concejal Marcelo Ocampo, de La Libertad Avanza, como una maniobra para imponer una ola de nuevos gravámenes y subas a otros rubros vitales para la economía local.

En una extensa entrevista para el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, Ocampo no se guardó nada, detallando cómo la supuesta ayuda a un sector minoritario esconde una carga impositiva mayoritaria que, a su juicio, terminará por asfixiar al ya golpeado comercio formoseño.

El Velo Caído: La Reforma Impositiva y sus Consecuencias

El concejal Ocampo, quien es parte del sector gastronómico, comenzó la entrevista con una afirmación contundente: «Ayer tuvimos sesión, estuvimos tocando unos temas importantes que inclusive estuvieron en todos los medios en este último día, medio a nivel nacional inclusive.» Al abordar las modificaciones de la Ordenanza 7147/2017, la piedra angular de su denuncia se centró en la disparidad entre el título del proyecto y su contenido real.

Engaño de Beneficios Impositivos

Ocampo afirmó que el proyecto se presenta con la fachada de «unos beneficios impositivos de tasas y demás, supuestamente», pero que su verdadera misión es otra. «es lo que nosotros justamente sacamos a la luz, Develamos que oscuramente con ese título de una supuesta baja del sector gastronómico y hotelero, pero hay una gran suba para otro tipo de actividades, para mayor cantidad de actividades». El concejal enfatizó que, aunque las rebajas beneficien directamente a su actividad, su deber es con el conjunto de los ciudadanos: «claramente no puedo votar a favor porque me favorece solamente a mí, sino que tenemos que pensar en el bolsillo de todos los formoseños».

El Impacto de los Aumentos en la Economía Local

La preocupación central del edil radica en el impacto que estos aumentos tendrán en una ciudad cuya actividad comercial describió como «prácticamente nula». Ocampo pintó un sombrío panorama: «está pasando por uno de sus peores momentos, si no me equivoco, en los últimos 15 o 20 años». Atribuyó esta crisis a factores estructurales, como la falta de actividad privada, agrícola, agropecuaria e industrial, y la ausencia de aumentos salariales. La nueva carga impositiva municipal se suma a este peso: «aún más ahora ponerle sobre el peso de la espalda a los vecinos estas cargas impositivas que tienen que ver con la telefonía celular, con los servicios de transporte con el servicio de transporte de pasajero, con el transporte de mercadería, con los sectores de producción». El resultado, según el concejal, es que «todo eso va a impactar directamente de negocio de Formosa».

Aumentos Disimulados o Manifiestos

Ante la pregunta del periodista sobre la denuncia de la oposición de «aumentos disimulados», Ocampo corrigió y profundizó: «claramente el proyecto tiene detallado los ítems y los porcentajes de aumento, y la verdad que son más los aumentos que los beneficios impositivos que presenta este proyecto.» La clave de la protesta es la publicidad engañosa del proyecto: «Por eso que nosotros decimos que realmente te lo anuncian como muy platillo, como un alivio fiscal, pero en realidad es una batería de aumentos eh escondido detrás de la baja fiscal para el sector gastronómico. Por eso nuestra denuncia.»

La Raíz del Problema: Ausencia de Demanda y Reactivación

Si bien el sector gastronómico y hotelero necesita ayuda, Ocampo argumentó que la baja de tasas es una medida cosmética que no ataca el problema fundamental: la ausencia de clientes y la falta de poder adquisitivo del formoseño.

Formosa sin Turismo, Gastronomía sin Clientes

El concejal fue lapidario al hablar de la situación turística de la provincia: «directamente en Formosa no tenemos turismo. La audiencia no me va a dejar mentir, en Formosa no existe turismo. Nadie viene a visitar a Formosa. Nadie viene a pasear a Formosa por diferentes motivos y porque no tenemos ninguna oferta eh atractiva.» Puso como ejemplo el Bañado La Estrella, una de las «siete maravillas del país», que carece de la infraestructura adecuada.

Si no hay turismo, y la economía local está paralizada, ¿de qué sirve la baja de tasas? Ocampo sintetizó su postura de sesión: «¿Para qué si no tiene cliente directamente? ¿A mí de qué me sirve como gastronómico pagar menos tasas y directamente no vendo. Yo no necesito vender, necesito que haya actividad económica».

El Lujo de Salir a Cenar

La batería de aumentos, insistió Ocampo, tiene un impacto directo en el consumo: «hace que el formoseño cada vez salga menos. Hoy en día salir más de una vez al mes, creo que pasó a ser un lujo para los formoseños. Salir toda la semana ni hablar.» Al respecto, concluyó que la solución requiere de medidas de fondo: «no que me bajen la tasa, sino que nos den las herramientas para generar turismo, para generar movimiento económico, para que la gente le sobre para poder a salir a cenar, a almorzar. Eso es lo que necesitamos, medidas para una reactivación económica.»

Modelos Económicos, Escasos Proyectos y la Aduana Interna

La entrevista también abordó la habitual defensa del oficialismo sobre la recesión a nivel nacional. Ocampo, un comerciante con más de 15 años de experiencia, desmintió la excusa: «Acá los aumentos vienen directamente en épocas electorales y después olvídame la gente como está pasando ahora. ¿Hace cuánto no tenemos un aumento por parte gobierno provincial.» El concejal destacó el logro del gobierno nacional en materia de inflación, contrastándolo con la gestión anterior.

El Consejo Deliberante como Escribanía

Sobre si existen proyectos de reactivación económica en el Consejo Deliberante, la respuesta del edil fue amarga: «Yo me cansé de presentar los primeros dos años más de 40 proyectos en el cual solo me aprobaron dos. […] y ahí queda la pauta de que directamente ellos, por la diferencia de número trabaja como una escribanía para el ejecutivo. Se aprueba lo que manda el ejecutivo.»

Ocampo propuso, como alternativa, un modelo exitoso: «Me he presentado un modelo que es similar al del municipio 3 de Febrero, Buenos Aires, donde bajando impuestos han aumentado más del triple su recaudación por el hecho de haber quitado un montón de trabas burocráticas e impuestos inservibles y baja de tasas reales».

Ilegalidad de la Tasa a Transportes en Ruta Nacional

Finalmente, el concejal, de profesión abogado, se refirió a la polémica tasa municipal cobrada a transportes que no tributan en Formosa, una medida que, como él mencionó, ha sido noticia nacional. El edil desestimó el fundamento legal del subsecretario de Transporte, doctor Olmedo: «eso tendría que resolver la justicia para mí sobre una ruta nacional no pueden haber aduanas y en la Constitución Nacional, que es la ley máxima de la Nación, dice que están prohibidos las aduanas internas y eso entraría a configurarse como una aduana interna.» Además, calificó la medida como un ataque a los objetivos de la reactivación: «también aparte la ilegalidad atenta directamente contra lo justamente con las banderas que ellos quieren levantar que es de la reactivación económica en la ciudad.»

El concejal Marcelo Ocampo concluyó la entrevista con un llamado a la acción y a la sensatez económica, dejando en el aire la duda sobre si el «alivio fiscal» es, en realidad, el empujón final hacia la recesión forzada por el propio municipio.