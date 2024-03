Marcelo Ocampo cumplió con la Asociación Narices Frías que asiste a perros de la calle

Marcelo Ocampo, concejal capitalino de la oposición, continúa llevando adelante su proyecto «48×48» ayudando a asociaciones y entidades que brindan actividades benéficas. Una novedosa propuesta con la que se comprometió en campaña con la que cumple todos los meses hace 3 años. Expresó que lo importante es “Cumplir con la gente y devolver desde la política un poco de solidaridad”.

Con su proyecto solidario, el edil capitalino llegó a “Narices Frías”, convocado por un pedido de auxilio de la propia asociación que requerían en forma urgente alimento para perros, actualmente con sus asociados cubren la mayoría de los barrios de la ciudad.

Valeria, socia fundadora, habló sobre la importancia de ayudar en estos tiempos tan difíciles. “Recibimos cada vez más pedidos, no solo de auxilio para perros que están en situación de calle, sino también de muchas familias que nos piden alimentos porque no pueden comprar” expresó.

“Nos dicen que por no poder comprar alimentos van a dar en adopción a sus mascotas o las van a largar a la calle, y ninguna de esas salidas son una opción, nosotros apostamos a poder ayudar a todos pero cada vez se hace más difícil” dijo.

Además, en un video que compartieron junto al concejal, Valeria refirió a que hay muchas asociaciones que dedican sus esfuerzos a ayudar, “Todas necesitan ayuda”.

La socia fundadora invitó a la gente acceder a las redes de Narices Frías para poder acercar ayuda, o bien pueden escribir por privado que ellas están atendiendo todo el tiempo.