Marcelo Ocampo «Pepe Guapo» dejó clara su postura política: «Soy un firme opositor a este modelo»

Marcelo Ocampo “Pepe Guapo”, candidato a concejal por el sublema “Juntos Somos Mas”, visitó el piso de Expres en Radio de cómo inició su incursión a la política y dejó clara su postura. «Soy un firme opositor a este modelo», sostuvo.

“Me metieron y me metí en la política. La campaña me la hicieron ellos (el gobierno). Me pusieron en la noticia, yo siempre fui de perfil bajo, pero ellos se encargaron de alzarme”, comenzó diciendo.

Al hablar del motivo que lo llevó a la candidatura dijo: “la pasé todas porque fui varado, fui maltratado por haber entrado a Formosa por la vía judicial, fui el segundo amparo que entró a la provincia por lo cual fui castigado y perseguido por la Policía. Tengo 3 causas penales, 19 contravenciones, fui preso y sigo siendo víctima de los aprietes. El fin de semana pasado por querer hacerme daño a mí incendiaron un foodtruck, ya pasó una semana y no hay responsables”.

Y continuó diciendo: “me encontré con que tenía que pagar 60 sueldos y no nos dejaban trabajar, entonces cuando me di cuenta estaba con un bombo sobre la 25 de Mayo reclamando para poder trabajar”.

“Hay un interés muy importante para que no acceda a la banca y por eso comenzaron impugnando a mi candidatura”, lanzó el empresario gastronómico.

Cuando le preguntaron si la propuesta de ser candidato hubiera llegado del lado del oficialismo disparó: “soy un firme opositor a este modelo. Por el trabajo de mi padre anduve por toda la provincia y vi como Formosa es menos productiva a través de los años; la verdad es que Formosa tuvo un retroceso muy importante en estos 28 años y por eso jamás podría ser oficialista”.

