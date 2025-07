Marcelo Ocampo propuso eliminar el apellido «Kirchner» de calles e instituciones en Formosa

El concejal presentó un proyecto para retirar el nombre del expresidente de espacios públicos. Criticó la interrupción de sesiones por vacaciones y sostuvo que “los problemas de los vecinos son todos los días”.

El concejal Marcelo Ocampo dialogó con el Grupo de Medios TVO y expresó su malestar por la interrupción de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) durante el receso invernal. Además, presentó un proyecto polémico que busca eliminar el apellido “Kirchner” de todas las calles, plazas e instituciones públicas de la ciudad de Formosa.

“El día miércoles hubo sesión, y será por única vez antes del receso, porque ya comienzan las vacaciones. Esto es lamentable, porque los problemas de los vecinos son todos los días y no debería parar nunca de funcionar el Concejo”, manifestó el edil, cuestionando la pausa en la actividad legislativa local.

En ese contexto, Ocampo detalló el contenido de su iniciativa: “Presentamos un proyecto para sacar el apellido Kirchner de todas las calles, instituciones, plazas y demás lugares públicos donde fue impuesto en Formosa”. Según explicó, considera que ese nombre representa “un homenaje a la corrupción”.

Aunque el proyecto aún no fue debatido en el recinto, Ocampo señaló que “seguramente será tratado en comisión la semana que viene”, aunque no ocultó su escepticismo respecto al acompañamiento de sus pares del bloque oficialista: “Es obvio que el oficialismo no va a acompañar este pedido”, afirmó.

Contexto y polémica

La iniciativa genera polémica en un contexto de fuerte polarización política. El apellido “Kirchner”, en referencia al expresidente Néstor Kirchner y su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido incorporado en distintas gestiones como parte del reconocimiento a su papel político a nivel nacional. No obstante, sectores opositores, como Ocampo, consideran que dicha denominación pública representa una visión partidaria y cuestionan el uso del espacio común con fines que consideran ideológicos.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el debate formal del proyecto, aunque se prevé que el tratamiento en comisión generará un fuerte intercambio entre los distintos bloques.

Con este proyecto, Marcelo Ocampo vuelve a marcar una postura crítica respecto a la administración local y nacional, y plantea un debate que excede lo simbólico, tocando fibras sensibles en el escenario político de Formosa. La discusión promete abrir una nueva grieta en el Concejo Deliberante, mientras la ciudadanía observa con atención el destino de los nombres que forman parte del paisaje urbano y su carga histórica y política.