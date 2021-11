Marcelo Ocampo se mostró confiado en que llegará a ocupar una banca en el HCD

Compartir

Marcelo Ocampo, “Pepe Guapo”, candidato a concejal por la lista “Juntos Somos Más”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, habló a solo días de que se celebren los comicios legislativos en todo el país y donde pretende ingresar a ocupar una banca en el Honorable Concejo Deliberante capitalino.

“Yo no tenía planes políticos, me metí porque creía que había que involucrarse porque o sino toda la lucha iniciada iba a quedar en la nada, eso es lo que quería mantener vivo. Tenemos mucho apoyo de la gente, estamos muy confiados, creo que vamos a llegar a la banca, hicimos una campaña limpia, sin contaminación visual, sin carteles pero con mucha recorrida de barrios, nos sentamos a hablar con los vecinos y creo que eso también es gracias a los medios que me conocieron, escucharon mi manera de pensar y mi protesta y eso impactó mucho en la gente, recibimos mucho apoyo y creo que vamos a andar muy bien”, expresó.

“Represento una nueva oposición, una oposición verdadera, hasta ahora si hubo 28 años de Gildo Insfrán es porque la oposición estuvo quieta, o fue cómplice o fue servicial a que este modelo se desarrolle y crezca, venimos a plantear otra política, yo vengo del sector privado, puedo dar una manera diferente de trabajar porque siempre lo hice, nunca formé parte de la política ni milité, para llegar a donde estoy tuve que trabajar muy duro, sé lo que es trabajar, creo que puedo darle nuevos aires, hacer una política diferente y más que nada una verdadera oposición que tiene que ir de frente, poner el pecho y chocar contra Gildo o sino Formosa no va a tener el cambio que queremos y que nos pide la gente en la calle, a eso vamos y en caso de acceder a la banca que creo que va a pasar, tenemos la obligación de trabajar muy duro en estos dos años hasta 2023 para lograr el objetivo final que es cambiar el modelo y sacar a Gildo Insfrán pero tenemos que dar el ejemplo, trabajar duro y mostrarle a la gente que realmente somos un cambio y que hicimos las cosas bien para que nuevamente nos elija en 2023”, finalizó Ocampo.

