Marcelo Ocampo será candidato a diputado provincial dentro del Frente Amplio Formoseño

En el marco del proceso electoral rumbo a las elecciones del próximo 29 de junio, el concejal de la ciudad de Formosa, Marcelo Ocampo, confirmó oficialmente su candidatura a diputado provincial, y lo hará como parte del Frente Amplio Formoseño, un espacio opositor al oficialismo provincial.

Ocampo señaló que la postulación surge luego de mantener diversas conversaciones con sectores sociales y políticos, destacando especialmente la participación de “gente joven, nueva, que ha tomado relevancia en la vida pública de Formosa” y con el objetivo claro de “ir contra lo mismo de siempre”.

“Queremos hacer un movimiento con gente de diferentes espacios políticos, siempre con el mismo lineamiento ideológico: luchar contra este modelo de Insfrán que tanto daño le ha hecho a la provincia”, expresó el concejal.

Entre las figuras que lo acompañan en este armado político, Ocampo mencionó al abogado Juan Sebastián Montoya, quien logró el histórico fallo judicial que declaró inconstitucional la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán. También se suma Julieta González, reconocida periodista formoseña que se destacó por su rol activo durante la pandemia.

“Son caras nuevas, jóvenes que realmente te dan ganas de armar algo distinto, serio, de cara a lo que se viene, especialmente ante la importancia de esta elección en la que se busca reformar la Constitución Provincial, con el claro objetivo de habilitar una nueva reelección de Insfrán”, denunció Ocampo.

Del sector privado y afín

a las ideas de Milei, pero

con una postura unificadora

Ocampo reveló que fue convocado por referentes de La Libertad Avanza para sumarse formalmente al espacio libertario. Asegura compartir su línea ideológica, especialmente en lo económico, dado que proviene del sector privado y respalda muchas de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei. Sin embargo, remarcó que su prioridad fue siempre la unidad opositora.

“Estoy alineado con la Libertad Avanza, pero estoy absolutamente en contra de dividir la oposición. Para ganarle a Gildo Insfrán había que ir todos juntos. Luché para que eso ocurriera, pero no se logró”, sostuvo.

Ocampo denunció que dirigentes funcionales al gildismo dentro de La Libertad Avanza local impidieron un acuerdo opositor amplio. Señaló directamente al diputado nacional Gustavo González, a quien acusó de “ser gildista” y de influenciar decisiones nacionales que impidieron una alianza unificada.

“La decisión nacional de no integrar un frente en Formosa fue direccionada por González, que siempre fue funcional a Insfrán. No se comunicó la realidad local y eso terminó fragmentando a la oposición”, afirmó.

La elección, clave para frenar

la reforma constitucional

Finalmente, el concejal remarcó que estas elecciones no solo definen cargos legislativos, sino que son decisivas para frenar la reforma constitucional impulsada por el oficialismo, que —según denunció— busca habilitar otra reelección indefinida para Insfrán.

“Esta es la madre de todas las batallas. Por eso, nuestro primer convencional será Juan Sebastián Montoya, el abogado que logró el fallo contra la reelección indefinida. Es su primera experiencia como candidato, y estamos orgullosos de que nos represente”, concluyó Ocampo.