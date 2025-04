Marcelo Ocampo: «Yo me veo haciendo historia en Clorinda este domingo»

Este domingo 13 de abril se vivirá una jornada electoral histórica en Clorinda, con las primeras elecciones municipales del año. En juego está la definición de quién completará el mandato del fallecido intendente Manuel Celauro, que finaliza el 10 de diciembre de 2027. Entre los principales candidatos se encuentra Marcelo Ocampo, representante de La Libertad Avanza, quien llega al tramo final con expectativas de dar el gran golpe.

“Yo me veo haciendo historia este domingo. Estoy seguro que vamos a ganar”, aseguró Ocampo, confiado en el respaldo que fue cosechando a lo largo de una campaña que, según remarcó, comenzó mucho antes que la del resto de los candidatos.

Una campaña que

arrancó desde abajo,

pero creció con fuerza

Ocampo reconoció que las primeras encuestas lo ubicaban lejos de los primeros lugares: “Estuvimos primero 30% abajo, después 12, después 6 y llegamos hasta el 2% abajo. Hoy estamos cabeza a cabeza con Caniza”, aseguró. Y destacó que la clave estuvo en un trabajo de cercanía con los vecinos.

“Nosotros arrancamos visitando barrio por barrio, sin militancia, solo con una asesora. Escuchamos a los vecinos, sus problemas y necesidades. Y en base a eso, armamos propuestas reales, que a la gente le interesan”, explicó.

Uno de los temas centrales que Ocampo puso en agenda fue el de las adicciones, un problema que —según él— “todos evitaban” y que hoy se volvió un eje de debate en la campaña: “nosotros lo dijimos desde el primer día. Es un problema gravísimo que afecta a toda la ciudad, y nadie hablaba de eso. Hoy todos lo mencionan, pero nosotros lo pusimos sobre la mesa primero”.

«Otro idioma político»

Marcelo Ocampo se diferencia del resto de los candidatos no solo por su propuesta, sino también por el tono de su campaña: “Nosotros no atacamos a los otros. Hablamos de lo que vamos a hacer, de nuestras propuestas. Creo que eso también gustó. Hablamos con seriedad y con conocimiento”.

También mencionó la presentación de proyectos en el Concejo Deliberante como una muestra del compromiso que tiene desde antes de ser elegido. “La gente se dio cuenta que no solo hablamos de los problemas, también decimos cómo los vamos a solucionar”, expresó.

Seguridad en frontera y

apoyo de la ministra Bullrich

Uno de los puntos fuertes de los últimos días de campaña fue el encuentro con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien se comprometió a reforzar la vigilancia fronteriza durante la jornada electoral.

“Tenemos que asegurarnos que no nos hagan trampa, el famoso fraude electoral con los paraguayos que vienen a votar”, advirtió Ocampo. Y agregó: “Bullrich nos apoyó plenamente. Se terminó el negocio y el fraude electoral de la vieja política”.

El operativo estará a cargo de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de evitar cruces irregulares en los pasos fronterizos y reforzar la lucha contra el contrabando y otras actividades ilícitas.

Ocampo compartió en sus redes sociales un mensaje tras la reunión con Bullrich:

“¡LEY Y ORDEN! Este 13 de abril empezamos a escribir una nueva historia. Vamos a trabajar codo a codo para recuperar el orden y la seguridad en nuestra ciudad y en toda la provincia”.

¿El domingo empieza

una nueva etapa?

Marcelo Ocampo llega al domingo con entusiasmo, optimismo y el respaldo de una campaña que, según él, tocó una fibra real en la gente: “Me veo haciendo historia este domingo. No lo digo como una frase de campaña, lo digo porque se siente, se ve, se escucha en las calles, en cada vecino que nos apoya. Estamos listos para gobernar Clorinda”.