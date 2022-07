Marcelo Sosa: «La unidad es el único camino para salir de la crisis que estamos viviendo»

Compartir

Marcelo Sosa, concejal capitalino del PJ, en comunicación con Exprés en Radio (se emite los sábados de 10 a 13 horas por 101.9 QTH Radio) habló del trabajo que llevan adelante desde «la 17», agrupación política de la cual forma parte; además en cuanto a la crisis social y económica que vive el país consideró que el único camino para salir adelante es «la unidad».

«Estamos en receso, pero siempre estamos trabajando. Yo los miércoles voy a sesionar al Concejo Deliberante, pero mi oficina sigue siendo en los barrios, por eso en plena vacaciones estamos trabajando en los conglomerados, me gustaría que mis colegas hagan lo mismo», comenzó diciendo.

Seguidamente habló del transporte e indicó que se trata de una materia «pendiente». «Somos los principales damnificados en el sentido de que el 90% de las personas que vive en los barrios más alejados utilizan este transporte; pero también debemos ser conscientes que es un problema nacional. Antes de que entre en receso el HCD, la empresa presentó una propuesta para que analicemos entre todos la situación en la que se encuentran».

Reconoció que no se puede hablar de manera «ligera» porque «hay muchas variables, por un lado tenemos la diferencia de subsidio que hay entre las provincias del NEA y capital Federal donde la brecha es del 80%; después está la economía porque lo que está pasando ahora tiene que ver con los aprietes de las agroexportadoras que tienen sus silobolsas y lo que están queriendo es producir una devaluación para poderlas largar, porque quienes están comprando los dólares son las grandes empresa y por eso tenemos un dólar blue a ese valor».

«Debemos saber también que tenemos unos empresarios especuladores, porque cómo puede ser que por ejemplo aumente en un 70% una barrita de chocolate; cómo puede ser que los productos que se producen acá se incrementen, eso es meramente especulación de los empresarios a costilla del pueblo», continuó el edil.

Añadió entonces que «también perjudica la situación el hecho de que no haya un acuerdo fuerte en Alberto Fernández y CFK, acá hay un solo camino para salir adelante y es la unidad para beneficio de todos los argentinos».

Actividades en los barrios

Por otro lado, al referirse a las actividades que llevan adelante comentó que «ahora que los chicos están de vacaciones nosotros estamos llevando adelante muchas actividades recreativas, deportivas y cines móviles».

«El mes de agosto va a ser movido, la Agrupación tiene un proyecto que presentamos ni bien comenzó este año, porque ya sabíamos que se venía difícil la economía, entonces además de seguir con los cursos y ayudas sociales, también como peronistas buscamos la distención y llevar alegría, por eso comenzamos con el Festival de la Familia donde llevamos todas nuestras mesas de trabajo en la zona», finalizó diciendo Sosa.

