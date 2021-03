Marcelo Tinelli confirmó a Pampita como jurado de La Academia: “Este 2021 se viene con todo”

Compartir

Linkedin Print

En su Instagram, el conductor de ShowMatch mostró la firma de contrato con la modelo que lució orgullosa su panza de embarazada

¡Twist y gritos! La clásica versión hecha por The Beatles y popularizada hace muchos años por Marcelo Tinelli es la banda sonora del video que el conductor de ShowMatch (El Trece) publicó en el feed de su Instagram. Allí se ve cómo Carolina “Pampita” Ardohain estampó su firma en el contrato para confirmar su presencia como jurado en “La Academia”: el nuevo formato que combinará baile, acrobacia, canto y artes plásticas, y será la estrella de la temporada 2021 del programa.

“Pampita, jurado confirmada de ShowMatch, La Academia”, certificó Tinelli en el epígrafe del video, que acentuó con un emoji de fiesta. “Este 2021 se viene con todo”, remató. El posteo provocó muchas reacciones positivas, especialmente de famosos como José María Listorti y la modelo Mar Tarrés.

Marcelo también compartió en sus Instagram Stories dos fotos junto con la modelo: una, en la que se los ve a ambos de costado y caminando hacia las oficinas, perspectiva que hace notar la creciente panza de embarazo de Pampita. Y la otra, de frente y sentados en una fuente de los Estudios Baires, ubicados en Don Torcuato. Esta última imagen fue compartida por Ardohain en sus stories.

Según confirmó Ángel de Brito hace una semana, la vuelta de ShowMatch será el próximo 19 de abril. El conductor de Los Ángeles de la Mañana lo hizo a través de sus Instagram Stories, cuando activó la sección #AngelResponde, en la que responde a las preguntas de sus seguidores. Allí también contó cuáles son los participantes confirmados hasta el momento: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín “Cachete” Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía “Jujuy” Jiménez. “Y ya contaré más”, cerró de manera enigmática y reconociendo que la producción del programa tiene a más famosos en la mira.

Semanas atrás, Pampita reveló algunos aspectos sobre la relación que tiene con los otros integrantes del jurado, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín: “¡Nos llevamos re bien! Ya tenemos nuestro chat, que lo creó Ángel y se llama ‘La Locademia’. Ya estamos conectados y seguramente iremos a comer juntos porque está buena la química del grupo, a pesar de que todos tenemos distintas opiniones a la hora de evaluar”, describió.

“A Hernán lo quiero mucho, tuve la oportunidad de bailar con él y fue un orgullo. Ahí lo pude conocer un poco más. Es un encanto, súper profesional. No sé cómo va a ser a la hora de evaluar: capaz que va a ser el más rígido porque es el que más sabe de técnica”, dijo sobre Hernán Piquín. En tanto, tuvo otras palabras elogiosas para con Barón: “Jimena me encanta, es una bomba atómica y teníamos ganas de verla nuevamente, que el año pasado estuvo tranqui. Así que va a sorprender”, agregó Carolina.

En los últimos días, Pampita también habló de su embarazo, que ya va por el quinto mes. Teniendo en cuenta esto y su participación en el programa, se le preguntó si es cierto que solo había pedido una semana de licencia por maternidad cuando llegara el momento. Y contestó: “Ni siquiera, porque no sé qué día va a ser el parto: voy a tratar de que sea parto natural. Va a depender de eso: si nace un viernes, un sábado o un domingo, y cuántos días tardo en recuperarme. Pero no va a ser más de una semana”.

Compartir

Linkedin Print