Marcelo Tinelli grabó un especial con Lionel Messi en Miami: todos los detalles

Esta semana Marcelo Tinelli contó a través de sus redes sociales que tenía previsto viajar a Estados Unidos para ver la Copa América y alentar a la Selección Argentina como lo hizo durante el Mundial de Qatar. Sin embargo, se había guardado una sorpresa bajo la manga que dio a conocer en las últimas horas: registró una charla mano a mano con Lionel Messi para emitir en un especial de América, canal del que es director artístico.

“Marcelo viajó a Miami porque grabó una entrevista con Lionel Messi que se verá la semana que viene por América. El canal pondrá al aire la entrevista en el prime time así que LAM se acortará”, informó el periodista Juan Etchegoyen en su programa de Mitre Live, y dio más precisiones del encuentro.

“La entrevista duró una hora, muy linda onda entre ellos y hay una sorpresa para Messi que no tiene desperdicio”, agregó el periodista, y especificó que “la nota la va a presentar Marcelo en vivo desde Atlanta y se podrá disfrutar el martes desde las 21.30 en la pantalla de América y ese es el día que LAM durará media hora menos”.

“Me contaban que Marcelo estaba muy entusiasmado con la posibilidad de entrevistarlo a Lionel, se lo vio feliz en el reportaje y tiene muchas expectativas con su viaje a Estados Unidos que recién empieza”, concluyó el periodista.

Por su parte, el creador de ShowMatch subió un posteo a su cuenta de Instagram donde mostró la intimidad de su encuentro con el crack rosarino. “Fue un viaje muy cortito junto a Luciano Tirri y Fede Hoppe para poder estar junto a él. Tuvimos una charla maravillosa, donde pasamos por todos los estados. Risas, emociones, complicidad y mucho amor en toda la conversación. Gracias querido Leo Messi por tu amistad, por tu cariño y tu respeto. Fue un placer, como siempre, estar a tu lado”, aseguró Marcelo.

Finalmente, el periodista le regaló unos elogios al capitán de la Selección. “Te amo. Te amamos los argentinos y todo el mundo entero. Sos crack en la cancha, como persona, y tenés esa humildad y esa grandeza, que te hacen distinto. La semana que viene vamos a ver en América esta entrevista única, con algunas sorpresas, con EL REY LEO”.

Además, el de Bolívar mostró el nuevo color de pelo que se hizo para esta nota tan especial. Fue en esa misma red social donde unas horas antes compartió un video en el que se lo veía relajado, hablando por teléfono, mientras peluquero realizaba su tarea. “Nuevo look para ir a ver junto a El Tirri a un amigo a Miami”, posteó ya con el trabajo finalizado y el pelo de color fucsia, que causó furor entre sus seguidores.

La frase terminó de cobrar relevancia con el encuentro con Messi, con quien el conductor forjó una relación, al punto que recibió al rosarino y su familia en reiteradas oportunidades en su casa del Tigre. En la ciudad costera, donde reside el astro desde su incorporación al Inter Miami, la Selección hará base durante su participación en el torneo.

Marcelo también le contó a sus seguidores su plan para el certamen continental, que comenzará el jueves 20 de junio en Estados Unidos. “Nos vamos juntos a cubrir la Copa América. Tengo un pálpito que hay que seguir a la selección”, le dijo al ex Fabulosos Cadillacs, que lo abraza emocionado. Luego, se los vio en pleno vuelo, uno al lado del otro como siempre, dispuestos a seguir los pasos de la Scaloneta en el país del norte, y reflejar cada uno de sus pasos en las redes sociales.