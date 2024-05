Marcelo Tinelli habló de todo: su relación con el Chato Prada, sus planes con Milett Figueroa y su futuro en la TV

Este viernes Marcelo Tinelli utilizó sus historias de Instagram para interactuar con sus fanáticos y para despejar algunas dudas sobre su vida tanto profesional como personal. Entre otras cuestiones, el creador de VideoMatch se refirió a su futuro en la televisión, y las versiones de crisis en las relaciones con su novia, Milett Figueroa, y con su histórico productor Pablo Chato Prada.

“¿Vuelve el Bailando?”, le consultó un usuario a lo que Tinelli respondió: “No, no vuelve el Bailando este año. Vamos a hacer otro programa que tiene que ver con humor, lo estamos armando”, sostuvo Marcelo en la cuenta en la que tiene más de 13 millones de seguidores. “¿Tenes algún proyecto que no sea televisivo?”, quiso saber otro fanático a lo que el reconocido conductor reveló: “Sí, tengo un par. Hay uno de streaming que no pensé que me podía entusiasmar pero me gusta, me picó el bichito. No sé si para ahora pero sí para más adelante”.

Además, con respecto a lo profesional, hace unos días trascendió la versión de que el equipo de trabajo de Tinelli estaba en crisis envuelto en varias versiones de internas, las cuales causaron bastante revuelo en el mundo del espectáculo. Precisamente, se señaló que Pablo El Chato Prada y Federico Hoppe habrían roto definitivamente su vínculo a nivel laboral y afectivo. Además, diferentes versiones aseguraban que el primero de los mencionados fue desvinculado de La Flia, luego de una supuesta pelea.

Tinelli aprovechó la pregunta de un seguidor para expresarse por primera vez sobre el tema. “Con el Chato no pasó nada, son inventos que hacen… siempre vieron que hay alguna cuenta que tira. Sobre todo hay uno que me tiene bloqueado de Twitter, no entiendo por qué. Es periodista y tira cualquiera, siempre malo lo nuestro”, afirmó Marcelo, con semblante serio.

“Obvio que uno pasa momentos difíciles, buenos, malos y más en una empresa en Argentina. Es muy difícil hoy darle trabajo a tanta gente durante muchos años”, reconoció el conductor, quien remarcó que está todo bien entre ellos y que siguen juntos como hace tanto tiempo. “Con el Chato no sé de dónde salió eso (del despido) porque él está trabajando con nosotros en todo lo que es la tele, los nuevos programas para América”.

Para que no quedaran dudas, Marcelo cerró el tema de manera contundente: “Lo amo al Chato, son cosas que salen, las tiran, pero como a mí no me gusta estar desmintiendo cosas, aprovecho esto para decirlo: ‘está todo más que bien con el Chato’”, enfatizó, poniendo fin a las especulaciones.

Por último, Tinelli habló de su romance con Milett Figueroa, la bailarina peruana con la que también trascendieron rumores de crisis y separación. “Sí, estoy muy bien, estamos muy bien”, respondió sin dudar, y reveló que quizás se sume a la programación de América: “Puede ser, no quiero adelantar nada, pero megusta para algo que tengo pensado y le puede ir bien”, señaló sin dar mayores pistas. Vale mencionar que hoy en su programa de Bondi Live, Ángel de Brito deslizó el posible regreso del Cantando, con la conducción de José María Listorti y una compañera cuyo nombre se está evaluando y podría ser el de la peruana.

Finalmente, Marcelo manifestó las ganas de conocer la tierra de su amada. “Muero por visitar Perú, tengo la invitación del alcalde para ir a Machu Picchu y quiero ir a Lima, tengo amigos grossos ahí y quiero visitarlos., quiero ir a la playa. Por ahí a finales de mayo, principios de junio, antes de la Copa América, nos pegamos una vuelta por ahí”.