Marcelo Tinelli, presente en el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias

A las 10.50 de este domingo 1 de marzo Cristina Kirchner ingresó al Congreso Nacional para presidir la Asamblea Legislativa en la que Alberto Fernández dio su primer mensaje como Presidente en una apertura de sesiones ordinarias. A su lado, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Desde uno de los palcos del Congreso, Marcelo Tinelli escuchaba atento las palabras de la vicepresidenta. Con un traje negro, camisa blanca y corbata oscura, el empresario escuchó el discurso al lado de Malena Galmarini, la presidenta de Aysa y mujer de Massa. El conductor había hecho público su apoyo al gobierno de Alberto Fernández y en noviembre pasado fue convocado para participar del Consejo contra el Hambre, impulsado por el presidente.

“Ver a tanta gente importante acá, como Estela de Carlotto, organizaciones sociales y empresarios comprometidos en una causa así, me hace pensar que cambia la Argentina y va a venir un país mejor”, dijo el conductor y empresario en ese entonces. María Cher, Carlotto, Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Sonia Alesso (Ctera); Héctor Daer (CGT), Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), entre otros referentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales y de la sociedad civil también participaron en aquel encuentro.

“Cuando una tierra está arrasada como en estos momentos, porque cuando bajás al Conurbano te das cuenta lo que realmente vive la Argentina, ahí es cuando ves que la gente come cartón. Ahí te das cuenta que hay que ayudar, y hay que estar”, había dicho Tinelli sobre la pobreza en la Argentina.

“Tenemos que terminar con ese país donde la gente no pueda tener un techo, laburo, educación, salud, comida. Valoro que esta iniciativa de nuestro presidente exceda su gobierno para que sea una política de Estado”, destacó, por su parte, en Instagram. Además, había revelado que desde hace tiempo estaba abocado al trabajo social, sin hacerlo público. “Trabajo hace muchos años en un laburo muy silencioso, con gente de la fundación, atendiendo muchos comedores y pacientes oncológicos. Tenemos un trabajo social muy fuerte en el barrio 1-11-14”.

Semanas atrás, el gobernador gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, había anunciado que Tinelli y un grupo de empresarios proyectarán la construcción de 10 pozos de agua para las comunidades wichí en “las zonas más críticas” de la provincia, tras la muerte de niños producto de la desnutrición y la falta de agua potable. “Empieza a hacerse realidad el sueño, de vivir en un país más justo, solidario y federal. Gracias a @cuervotinelli y a un grupo de empresarios que construirán 10 pozos de agua en las zonas más críticas. No es uno contra otros, ¡juntos vamos a salir adelante!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Horas antes de asistir al Congreso Nacional para la apertura de apertura de sesiones ordinarias, Marcelo Tinelli disfrutó de último show que Ricky Martin dio en Buenos Aires en el Movistar Arena en el marco de su gira Movimiento. El conductor estuvo acompañado por su hija mayor, Micaela -que fue con su novio el futbolista de Boca Lisandro López-, y Dante, el hijo de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega.

“Estamos enloquecidos con tu show. Sos un artista excepcional, una persona maravillosa. Estoy feliz que estés en mi querida Argentina, que te adora. Te amo querido amigo”, escribió Tinelli en su cuenta de Instagram junto a una foto que compartió con el cantante boricua.