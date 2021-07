Marcelo Tinelli recordó “el lujo” que se dio el día que Diego Maradona fue jurado del Bailando

Compartir

Linkedin Print

“El Diego jurado del programa. Qué lujo nos dimos en el Bailando”, escribió Marcelo Tinelli en una de sus historias de Instagram junto con una imagen de Maradona sentado en el estrado y de fondo se va a quienes fueron sus colegas esta noche, Moria Casán, Jorge Lafauci y Reina Reech.

Fue en la edición 2006 del certamen de ShowMatch. El ídolo deportivo había ido a reemplazar en ese momento a Gerardo Sofovich, quien era uno de los miembros más duros del jurado con los participantes. “Es el argentino más reconocido en el mundo, un placer recibirlo, al señor Diego Armando Maradona”, presentó el conductor ante la euforia del público presente.

Divertido y espontáneo, hasta se animó a bailar rock and roll con Claudia Villafañe que en una de las galas estaba con Dalma y Gianinna detrás del decorado. “¿Por qué no le hace un cabezazo a la rubia que está allá?”, sugirió el anfitrión del ciclo y el Diez bromeó diciendo que tenía “menos chance que San Lorenzo”. Decidido, él se quitó el saco y llevó a quien era su mujer a la pista.

“Votación, el jurado pone 10″, festejó Tinelli. Al analizar el baile, Maradona dijo: “Hace años que bailamos juntos, pero hace un tiempo no me da bola, aunque el rock sigue estando”. Días más tarde repitió su performance con una de las bailarinas.

¿Cómo quería ser el Diez como jurado? “Hoy soy la voz del pueblo”, anticipó al saludar y luego bromeó: “El uno es terrible”. Y Tinelli le dio la paleta con el número “10″: “Es el más alto, el que te corresponde”.

Así fue como llenó de elogios a los participantes. “Nosotros los jugadores, cuando tenés dolor, no jugábamos, ¿sabés quien tiene huevos realmente? El que está mal y juega igual”, le hizo su devolución a María Valenzuela y le puso el puntaje máximo. Sin saber de baile, evaluó según sus gustos y sobre sus colegas, dijo: “Estoy anonadado de lo que dicen Moria, Reina, Lafauci, de que se equivocaron. Yo no vi ninguna imprecisión, Moria dice que se le zafó el brazo, ¿Cómo hizo para verlo?”.

Con el correr de las jornadas, se fue sintiendo cada vez más cómodo con su rol: “Me encanta, cada vez veo mejor los bailes, los movimientos. La tengo a Moria y le pregunto, Lafauci y Reina me dicen cosas, ya somos cuatro para un voto”.

Antes de despedirse, abrió la puerta a una posible vuelta. “Me siento genial, no sé si cuando vuelva de Rusia seguimos”, dijo y saludó a Tinelli: “Felicitaciones, te merecés todo lo bueno que ye pase”. El conductor le dijo que lo quería mucho y que estaba feliz de tenerlo en su programa y lo abrazó.

El pasado 25 de noviembre, tras la muerte de Maradona, el conductor realizó un sentido posteo que acompañó con una foto de sus comienzos en la televisión, como cronista deportivo. “Es la peor noticia que podíamos recibir todos los que amamos el fútbol. Y nunca podés prepararte para la peor noticia. Es un momento inexplicable, inabarcable. Habría que inventar palabras nuevas para expresar tanto dolor. Despedir al amigo Diego es despedir al más grande, al que hizo del fútbol un arte lleno del potrero y corazón”, comenzó.

“Al fútbol argentino le dio todo lo que tenía, nadie nos regaló tanta alegría, no se guardó nada, fue pura entrega y magia, haciéndonos vivir los momentos más gloriosos. Siento una enorme tristeza, siento como si él fútbol hubiera muerto y la pelota estuviera de luto. En este tiempo tan difícil, quiero mandarle un gran abrazo, de todo corazón, a su familia. Te vamos a extrañar toda la vida. Como vos bien dijiste, Diego, la pelota no se mancha, pero puede largarse a llorar. Hasta siempre, D10S”, concluyó el conductor.

Compartir

Linkedin Print