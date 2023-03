Marcelo Tinelli reveló que le gustaría tener exparticipantes de Gran Hermano en el Bailando 2023: «Me encantan»

El conductor, nuevo director artístico de América, debutará en el canal de la mano ShowMatch y Bailando 2023.

En una charla exclusiva con Ángel de Brito en LAM, Marcelo Tinelli confirmó que es el nuevo director artístico de América.

Además, sorprendió al contar que también debutará en el canal como conductor; vuelve ShowMatch y Bailando 2023.

En este contexto, Marce confirmó qué participantes de Gran Hermano quiere que formen parte de esta nueva edición del certamen de baile.

Marcelo ya contó a qué participantes de GH 2022 quiere convocar para el Bailando 2023.

«A mí me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano, algunos de los participantes me encantan. Alfa me gusta mucho. También me encantan otros participantes. Juli puede ser, es una chica divina. Sabía que mañana va a estar en LAM y por eso tiraba el dato», reveló, para sorpresa de todos.

