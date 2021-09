Marcelo Tinelli reveló un incómodo momento con Cristian Castro: “No lo dejé entrar a mi casa”

Compartir

Marcelo Tinelli se animó a revelar una particular anécdota que vivió junto a Cristian Castro. El conductor contó que hace unos años, por error no dejó entrar al cantante a su casa.

Sucedió este lunes, durante la última emisión de La Academia (eltrece) cuya consigna de desafío fue “Una que sepamos todos”. Al inicio del programa, en el momento de presentar el jurado, comenzaron a sonar temas conocidos y movidos, como “Te quiero tanto” de Sergio Denis.

En la presentación de Carolina “Pampita” Ardohain, empezó a escucharse la canción “Azul” de Castro. En ese momento, Tinelli recordó la anécdota y quiso compartirla con el público.

“Así tienen que ser las canciones que conozcamos todos”, comenzó a decir el empresario, mientras tarareaba la letra y bailaba al ritmo de la música. Además, admitió: “Me encanta Cristian Castro”. Sin embargo, rápidamente acotó: “Pensar que una vez no lo dejé entrar a una fiesta en casa”.

Luego, explicó: “Estábamos todos medio tomados y a las cuatro y media de la mañana me dicen: ‘Está Cristian Castro en la puerta’ y pensé que me estaban jodiendo: ‘Dale, ¿qué va a estar Cristian Castro en la puerta?’”. Luego de revelar la anécdota, Tinelli no detalló si finalmente el cantante logró entrar a la propiedad.

El nuevo desafío

Este lunes en ShowMatch se definió cuál es la pareja eliminada del ritmo “Salsa de a tres”, y por el otro, se dio comienzo al nuevo desafío titulado “Una que sepamos todos”, por lo que La Academia entró en una nueva etapa.

Al comienzo de la emisión, Marcelo presentó a las cuatro parejas que el viernes quedaron sentenciadas al duelo, Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas, Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, Lio Ferro y Camila Lonigro, y Mariela “La Chipi” Anchipi y Nicolás Schell. Finalmente, Lio Ferro por un lado, y “La Chipi” por el otro, quedaron enfrentados en el voto telefónico y el público decidió por el 58.7% de los votos que Lio y Camila continúen en La Academia. De esta manera, “La Chipi” y Nico resultaron eliminados de la competencia.

Por otro lado, Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez levantaron el telón de la nueva disciplina, “Una que sepamos todos”, en la que las parejas deben bailar una canción popular. Con esta premisa, hicieron una coreografía de “Pegate”, de Ricky Martin, tema que fue objetado por el jurado durante las devoluciones.

“Es un tema conocido hasta ahí. No es ‘uno que sepamos todos’ de Ricky Martin. Se metieron en un problema al elegirlo”, consideró Ángel De Brito (5). Lo mismo consideró Pampita (6). Guillermina Valdés admitió que no conocía el tema (5) en tanto que Jimena Barón coincidió (voto secreto). Por su parte, a Hernán Piquín (5) tampoco le gustó.

En segundo turno, lookeados de murgueros, Pachu Peña y Flor Díaz interpretaron el tema “Matador”, de Los Fabulosos Cadillacs. A la hora de los puntajes, De Brito (8) levantó el pulgar, Pampita (7) también dio el visto bueno, igual que Guillermina Valdés (7), Barón tuvo voto secreto y Piquín se decidió por un 6.

