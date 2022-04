Marcelo Tinelli viajó a México con sus hijos para reencontrarse con Micaela

Compartir

Linkedin Print

A principios de marzo Micaela Tinelli se mudó a México, dos meses después de que su novio, Lisandro López, firmara contrato con el Club Tijuana. Frente al nuevo desafío en la carrera del futbolista, la diseñadora está viviendo en la ciudad mexicana para acompañarlo en esta nueva etapa.

Para alegría de Mica, esta semana recibió la visita de su papá Marcelo Tinelli y también de sus hermanos Candelaria, Francisco y Lorenzo. “Háblenme de felicidad. Llegamos a Tijuana a visitar a Mica junto a Cande, Fran y Lolo. Se la extrañaba a Tuta”, escribió el conductor agregando unos emojis de corazón y junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram. En la imagen se ve al feliz reencuentro de la familia en el aeropuerto de Tijuana.

En su llegada a Tijuana, Micaela se dedicó a reacondicionar el hogar que compone con Licha López, ex defensor de Boca Juniors. La pareja ya convivía bajo el mismo techo en Buenos Aires, y ahora decidieron ponerle algunos toques personales a su nuevo hogar. Aunque se trata de un departamento amoblado, la hija del conductor aclaró que sumaría su estilo con algunos cambios en la decoración.

“No pienso cambiar todos los muebles porque es una casa en la no vamos a estar para siempre. Solo el tiempo que Lichi esté acá jugando. Nuestra casa es la de allá, la que ustedes ya conocen y que armé con mucho amor”, había aclarado algunas semanas atrás en sus historias de Instagram. “Yo voy a ir y veir, por eso quiero sentirme a gusto en los dos lugares. Les voy a ir mostrando así se entretienen conmigo”, anticipó.

Tal como prometió, dejó ver algunos detalles que incorporó para cambiar la estética del living, y en las últimas horas compartió un antes y después para que sus seguidores puedieran apreciar las diferencias. “Con algunos objetos cambia totalmente y siento que va quedando mucho más lindo. Muebles no cambié nada y tampoco pienso comparar”, sentenció Mica junto a las fotos de su living y de los objetos decorativos que eligió para darle su toque al espacio.

Uno de los cambios que hizo fue modificar la ubicación de los sillones, y priorizó el de dos cuerpos para los momentos de recreación frente al televisor, un detalle que les ofrece más comodidas a la hora de sentarse juntos. Los cuatro asientos estampados de animal print los posicionó enfrentados, y de esa forma el espacio admite hasta seis personas. Mantuvo las mesas ratones en el mismo lugar, pero eligió algunas plantas de interior y un florero con rosas para aportarle más color y naturaleza a los rincones del luminoso ambiente.

Además agregó otros dos objetos: una alfombra estampada clásica y una manta de mariposas para el respaldo del sillón. Algunas revistas especializadas de moda, aromatizantes y adornos completaron el diseño que eligió. En tanto, sobre la mesa sumó un libro rosa de Palm Beach y otro de la exclusiva marca de ropa Yves Saint Laurent con una escultura bañada en oro de un perro mini.

En enero pasado, cuando se dio a conocer la noticia de que Licha López había sido transferido al club Xolos de Tijuana, Mica había anticipado que se iría a acompañar al jugador, a quien también le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Sos el mejor”, escribió y agregó, sobre el posteo de despedida que hizo el exjugador de Boca Juniors. “Aguante vos, Lichi. ¡Diste todo y más! Dentro y fuera de la cancha. Cuando la gente lo veía, y también cuando no, vos lo seguías dando todo igual. Siempre. Te mereces todo lo mejor. Te amo”.

“Estoy muy feliz de ser jugador de Xolos. Listo para un nuevo desafío en la liga. Muchas gracias al club por el trato recibido y a todos ustedes por la calidez y el cariño que me brindaron en estos días”, había escrito Lisandro López, quien posó junto la camiseta que luce para representar al club mexicano: la número 4.

Compartir

Linkedin Print