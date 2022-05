Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes hablaron de su separación y fueron contundentes

Compartir

Tras 9 años de amor y un hijo en común, decidieron terminar la su relación; al conocerse la noticia ambos se expresaron sobre el tema y explicaron que ahora siguen caminos separados.

Hace nueve años, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés comenzaban un romance que generó un gran escándalo en el mundo del espectáculo. La modelo había terminado su matrimonio con Sebastián Ortega, quien tenía una relación fluida con el conductor, por lo que mucho se habló sobre el detrás de esa nueva relación. A casi una década de aquel momento, y con un hijo en común, la pareja le puso fin a su vínculo amoroso. Ambos confirmaron la noticia en diálogo con Ángel De Brito.

El martes por la noche los rumores sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes comenzaron a resonar con fuerza. Durante el 2020, la pareja tuvo una crisis y se distanciaron. En aquel entonces fue el conductor quien mediante redes sociales comunicó la situación, que luego cambió. Por ello, ante esta nueva información se esperaba nuevamente la palabra de los protagonistas.

Ante la gran revolución, ambos rompieron el silencio. En LAM (América) Ángel De Brito reveló las comunicaciones que tuvo con la expareja. En primer lugar, dijo que le consultó a Tinelli la información y él se la confirmó. Asimismo, leyó al aire un mensaje que le envió donde dejó clara su postura acerca del tema: “No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien”.

Por su parte, Guillermina fue menos escueta en su respuesta, pero también resalto que ambos están muy bien ante la decisión. “Hola Angelito, ahí los estoy leyendo, no estoy en casa. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo”, expresó la modelo. Asimismo, se aseguró de remarcar lo difundido por Marcelo acerca del buen vínculo entre ambos, algo que frecuentemente no ocurre cuando una pareja se separa.

En este sentido, la expareja coincidió en no dar detalles acerca de los motivos que lo llevaron a separarse. Sin embargo, fue Yanina Latorre quien esgrimió la información de primera mano que tiene al respecto y señaló que la causa habría sido por una profunda crisis que se extendió. “Todo empezó después de las vacaciones en Punta del Este. Fueron las diferencias en la convivencia lo que generaron esta crisis. Tienen una manera diferentes de vivir. Estaba rara en la convivencia”, indicó la panelista.

Después de ese viaje, Marcelo emprendió otro con sus hijos a Europa y luego a México, para visitar a Micaela, que se instaló allí junto a su novio, Lisandro López. “Eso a Guille Valdés no le gustó. La decisión es de ella, él no estaba tan convencido”, detalló Latorre. Como condimento sumó que la relación entre los hijos de ambos no sería del todo buena, si bien no tienen un mal vínculo, la onda no fluye entre ellos. La suma de las cuestiones, habría sido el detonante para que la modelo tomara la decisión, que se trataría de algo definitivo y no una crisis, como la que atravesaron durante la primera parte de la cuarentena en 2020.

