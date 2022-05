Marcelo Tinelli y Paula Robles apoyaron a Juanita en su debut como modelo de pasarela

Compartir

El conductor y la bailarina mostraron orgullosos la pasada de su hija de 19 años, que se lució desfilando alta costura para Fabián Zitta.

Fue la misma Juanita quien, cansada de ver su rostro blureado en las revistas, un día pidió que empezaran a mostrarla tal cual era. Y es que sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles, habían querido preservarla de la exposición que generan sus respectivas carreras. Sin embargo, estaba claro que la joven tenía decidido desde chica que quería incursionar en el mundo artístico de alguna manera. Y hoy, con apenas 19 años, empezó a hacerlo.

En la tarde del viernes, la hija del conductor de ShowMatch y la bailarina debutó como modelo de alta costura de la mano de Fabián Zitta, quien presentó su nueva colección con un mega desfile realizado en el Four Seasos Hotel de Buenos Aires. Y la joven, que ya había incursionado como modelo publicitaria, sorprendió haciendo una pasada que quedó registrada por la cámara de su mamá, que se encontraba sentada en la primera fila.

“Tu pisada cada día más potente. Te amo”, escribió Paula en una de sus historias de Instagram, junto a una foto de Juanita desfilando, en la que arrobó a su hija y al diseñador. Y luego fue el mismísimo Tinelli quien, a pesar de no haber podido asistir al evento por razones de trabajo, decidió compartir la imagen y le dedicó un “diosaaa”, a su hija en señal de apoyo.

Enseguida, el conductor publicó otra foto, mucho más nítida que la anterior, y escribió junto a un corazón: “En esta se ve mejor. Diosa @juanittinelli desfilando alta costura. Te amo”. En la imagen, se podía ver a la joven luciendo un vestido de cuero calado, súper escotado, con un peinado recogido y un make up en tonos rosados especialmente pensado para la ocasión.

Cabe recordar que, tras dos años de noviazgo, Juanita se separó de Mika Bonomi a fines del año pasado. Y, desde entonces, no volvió a mostrarse con nadie más. Sin embargo, la joven cuenta con la contención de su familia para cada paso que da en su vida. Además de sus padres y su hermano Francisco, hijo de ambos, tiene una excelente relación con Micaela y Candelaria, fruto del matrimonio de Marcelo con Soledad Aquino, y con Lolo, el pequeño que el conductor tuvo con Guilermina Valdés.

De hecho, a días de que Teleshow confirmara la noticia de la separación de Tinelli y la ex de Sebastián Ortega, quien además es madre de Helena, Paloma y Dante con el productor, Marcelo decidió reunir a todos sus descendientes en una cena familiar, a la que también se sumaron sus dos yernos, novios de sus hijas mayores: el futbolista Lisandro Lincha López y el músico Coti Sorokin.

“Lo importante es la familia. Parecemos los Benvenutto o más de mi época, Los Campanelli. Hermoso encuentro con mis 5 hijos y mis dos yernos. Gracias por la invitación @candelariatinelli y @cotioficial. Felices junto a Lolo, @micatinelli @Linchalopez2 @frantinelli1 y Juanittinelli1. Los amo”, escribió el conductor en un posteo de Instagram, en el que publicó una foto de la comida íntima.

Después de 9 años de relación y muchas idas y vueltas, Tinelli y Guillermina decidieron ponerle punto final a la pareja en buenos términos. Sus allegados se encargaron de señalar que la ruptura había sido sin terceros en discordia. Y, al ser consultados sobre el motivo de la separación, remarcaron que ésta se había debido, simplemente, al desgaste de la pareja.

