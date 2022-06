Marcelo Tinelli y Paula Robles se mostraron juntos apoyando a Juanita: «Papá y mamá siempre presentes»

Compartir

En la noche del lunes, el conductor asistió al desfile de Adrián Brown que abrió su hija en el Teatro Colón y se fotografió con su exesposa.

Si Marcelo Tinelli tuviera que definir las prioridades en su vida, sus hijos claramente ocuparían el primer lugar. Es que el conductor siempre trata de estar presente en cualquier proyecto que emprendan y esta vez no fue la excepción. Es que este lunes por la noche, el hombre de Bolívar se movilizó hasta el Teatro Colón, lugar en el que Juanita fue parte de un importante desfile.

La joven de 19 años está dando sus primeros pasos en el mundo del modelaje y su orgulloso papá no quiso perderse ni un minuto del evento. “Se me cae la baba. Juanita Tinelli desfilando en el Teatro Colón para Adrián Brown”, comentó el animador en sus stories de Instagram, junto aun video en el que se la ve deslizarse con elegancia por la pasarela que se montó en el emblemático lugar porteño. Y luego la halagó: “Diosa”.

Tinelli se encontró en el lugar con Paula Chaves, con quien se tomó una selfie, pero también se dejó fotografíar junto a Paula Robles, su exesposa y madre de Juana. “Con la más diosa, con mi pebe Juanita Tinelli, que la rompió en el desfile de Adrián Brown. Papá y mamá siempre presentes”, escribió junto a una postal en la que se los ve a los tres posando felices, y en la que también etiquetó a su ex. Agradecida, la adolescente replicó una de las stories que compartió su padre y agregó: “Gracias por acompañarme. Te amo con todo mi corazón”.

No son muchas las ocasiones en las que se vio a Tinelli y a Robles juntos públicamente, pero se sabe que el conductor nunca tuvo problemas con las madres de sus hijos y siempre se encargó de que todo sea armónico en su gran familia ensamblada, conformada por Micaela y Candelaria -de su anterior matrimonio con Soledad Aquino-, Francisco y Juana -a quienes tuvo con Robles – y el pequeño Lolo -hijo de Guillermina Valdés, de quien se separó recientemente.

A mediados de mayo, Juanita había debutado como modelo de alta costura de la mano de Fabián Zitta, quien presentó su nueva colección con un mega desfile realizado en el Four Seasos Hotel de Buenos Aires. Y la joven, que ya había incursionado como modelo publicitaria, sorprendió haciendo una pasada que quedó registrada por la cámara de su mamá, que se encontraba sentada en la primera fila. En esa ocasión, Marcelo no había podido asistir, pero había seguido de cerca el evento. De hecho, había publicado una imagen de su hija desfilando y le dedicó un “diosaaa”, en señal de apoyo.

Enseguida, el conductor publicó otra foto, mucho más nítida que la anterior, y escribió junto a un corazón: “En esta se ve mejor. Diosa @juanittinelli desfilando alta costura. Te amo”. En la imagen, se podía ver a la joven luciendo un vestido de cuero calado, súper escotado, con un peinado recogido y un make up en tonos rosados especialmente pensado para la ocasión.

Mientras tanto, Tinelli prepara su gran regreso a la televisión, que será en agosto por la pantalla de El Trece. Tal como adelantó en sus redes, incursionará en un nuevo formato llamado “Canta conmigo”, en el que cada aspirante tendrá que desarrollar su talento ante un jurado de 100 expertos y lograr que todos canten junto a él.

