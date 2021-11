Autoconvocados pidió que aseguren la salud y la vida a trabajadores

Compartir

Tal como estaba previsto, el Gremio de los Docentes Autoconvocados realizó paro y movilización hasta Casa de Gobierno para reclamar la cobertura y demora de IASEP. «Tenemos la necesidad de resistir el ajuste con la obra social», se indicó.

Nilda Patiño, secretaria general de GDA, fue la única oradora y simulando un supuesto diálogo con el gobernador Gildo Insfrán expresó el reclamo generalizado de los estatales y de los docentes que ella representa. «Queríamos marchar hacia Casa de Gobierno para contarle a usted señor Gobernador que, así como dijo en uno de sus últimos discursos: ‘que vienen por nosotros’; le digo que: nosotros, nosotras, nosotres sentimos desde hace mucho tiempo que vienen por nosotros, eso se ve, se siente como se deteriora nuestro salario de una forma escandalosa como se deteriora también nuestra obra social», comenzó diciendo.

«Hay gente que dice que es mentira que todo funciona bien, pero puede preguntarle a cualquiera que se anime a contarle la verdad, y la verdad es que hay muchos médicos que ya no atienden por IASEP. Hay distintas formas de hacerle saber a un afiliado que no atienden por IASEP. Simplemente le pueden decir que no hay turno; pero cuando tenés efectivo el turno aparece, otros dicen que ya no atienden. Otros te piden varias órdenes para atenderte», siguió.

«Por eso hoy no podríamos dejar de venir a pesar de la lluvia señor Gobernador. Se trata de nuestra salud, de la salud de nuestros hijos», expresó la dirigente.

Aseveró entonces que «las autoridades a cargo de la Administración del IASEP nos dijeron que vayamos al hospital público. Amamos el hospital público. Porque sabemos de las maravillas que hacen todo el personal sin recursos, ellos atienden a muchísimos ciudadanos formoseños que no tienen obra social y nosotros iríamos a recargar el sistema sanitario».

Al referirse a la obra social Patiño le explicó a Insfrán que «estamos acá para decirle que no hay odontólogos que atiendan por IASEP; le cuento más el candidato a concejal por el Frente de Todos en la localidad de General Belgrano es odontólogo, pero ese odontólogo, candidato a concejal, no atiende no atiende por IASEP».

«A los Autoconvocados, señor Gobernador no nos mueve otro interés que defender la obra social. Por eso venimos hoy acá venimos a defender una conquista del peronismo», dejó en claro.

«Yo recuerdo a mi padre con su relato emocionado, lo que sintió cuando le entregaron por primera vez el carnet de la obra social para él y para su madre. Por eso señor Gobernador, por ese legado, por esa historia, nosotros tenemos que estar acá para defender esa conquista», insistió.

«De ninguna manera podemos permitir el silencio, ni ser cómplice de la destrucción de nuestra obra social. Esto empezó cuando nos dijeron que después de 5 órdenes había que sacar historia clínica, había que enfermarse no más de 5 veces en el mes; después, en el interior sí se va a hacer un simple análisis de laboratorio solo aprueban cinco estudios; si son 6 tiene que venir a Formosa Capital ¿Y sabe que señor gobernador? Acá donde nace una necesidad nace un negocio. Los afiliados deben contratar los servicios de un gestor a los que se les paga por traer la orden para autorizar en Capital. Y sabe que señor gobernador; sale más caro pagarle al gestor que pagar el estudio en forma privada en la propia localidad».

«La pandemia de Covid- 19 dejó enormes secuelas psicológicas y siquiátrica y hoy no tenemos cobertura psicológica, ni psiquiátrica ¿Y sabe qué más señor Gobernador? una docente del Instituto Félix Atilio Cabrera con un embarazo riesgoso debió internarse en el Hospital la Madre y del Niño, porque si lo hacía en un sanatorio debía pagar 50000 pesos porque ya no le reconocen la obra social», lanzó la gremialista.

Por eso «hoy hicimos un esfuerzo para venir a contarle. Hoy hicimos una medida de fuerza, un paro, que seguramente nos van a descontar con alegría. Entonces no podíamos desperdiciar este día sin venir hasta acá; una lluvia no nos va a amedrentar, porque somos formoseños y formoseñas; por eso estamos acá, para decirles que hoy empieza la lucha por la obra social en las calles, y esto está más allá de cualquier elección, salimos a la calle a defender la obra social; porque es mucho más que cualquier elección hoy venimos a decirle a usted y a quien nos escuche que Autoconvocados decide salir a la calle por la obra social, es la primer salida, Pero nosotros como gremio estuvimos frente a la IASEP el 29 de julio. Pero ahora vendremos frente a Casa de Gobierno».

«Porque usted lo dice y es como usted lo dice. Usted es el Jefe de la administración provincial, usted es quien decide. Entonces vendremos acá a decirle que la obra social se está muriendo y es su decisión política solucionar; pagarles a los prestadores lo que la prestación corresponda y asegurarnos a nosotros la salud y la vida digna que nos merecemos. Por eso estamos acá y por eso seguiremos viniendo», advirtió finalmente Patiño.

