Marcha en Pirané: el clamor por justicia por Matilde de Montes y otros casos sin resolver

La comunidad de Pirané se prepara para una movilización en reclamo de justicia por el brutal asesinato de Matilde de Montes, una mujer de 94 años que fue encontrada sin vida en su casa.

El crimen, que conmocionó a la sociedad formoseña, aún no ha sido esclarecido y la desconfianza en la justicia y la Policía crece entre los vecinos.

En una entrevista exclusiva para el programa radial “Exprés En Radio” (FM VLU 88.5), Yolanda, amiga cercana de la víctima, compartió detalles sobre la organización de la marcha y expresó el sentir de la comunidad. “Acá nadie nos da explicaciones, esa es la verdad de las cosas”, declaró Yolanda, reflejando la frustración ante la falta de avances en la investigación.

Según la amiga de Matilde, las noticias sobre el caso han sido escasas y confusas. “Dijeron que ya agarraron a un muchachito de 26 años… pero parece que no era tampoco”, mencionó, poniendo en evidencia la incertidumbre que rodea el hecho.

Yolanda señaló que se desconfía de la versión oficial, ya que “no era una sola persona, eran varias” los que podrían estar implicados. La falta de respuestas ha generado una profunda indignación: “Si es deficiencia de la Policía, si es deficiencia de la justicia, no sé. No sé. Y por eso queremos ver cómo hacemos mañana para poder enterarnos un poco más”

La marcha, que se llevará a cabo este sábado a las 17:00 horas, partirá desde el local de la empresa de transporte Refsa hasta el Palacio Municipal. La convocatoria no solo busca justicia para Matilde, sino también para otras víctimas de crímenes sin resolver en la localidad.

”Hay otra familia que está pidiendo también participar en la marcha… porque el papá se perdió… lo encontraron enterrado, pero parece que no era el señor”, relató Yolanda, evidenciando una problemática recurrente en la región.

Mencionó además el caso de “el gordo Cespedes”, un comerciante asesinado en un robo que también quedó impune.

Yolanda, quien se describe como “muy amiga de toda la familia de Matilde”, enfatizó que su motivación principal es el cariño por la víctima y su familia, pero subrayó que no puede “permanecer ajena” al silencio. “Si seguimos todos así en silencio, va a seguir pasando más cosas”, afirmó, llamando a la acción de la ciudadanía.

La convocatoria está abierta a todos los vecinos de Pirané y alrededores que deseen sumarse al pedido de justicia.

La familia de Matilde, que incluye a su hija Alicia, un hijo y numerosos nietos, también se sumará a la marcha. “Yo más que nada por ella… pero yo pienso también que se van a adherir las otras personas, las otras familias que tienen problemas y que no tienen cómo reclamar”, concluyó Yolanda, destacando el espíritu solidario que impulsa la movilización.

Por último, cabe decir que el clamor por justicia en Pirané crece, y la marcha de este sábado será un claro mensaje a las autoridades para que actúen con celeridad y resuelvan los casos que mantienen a la comunidad en vilo.