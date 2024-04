Marcha por las universidades está «incentivada por la política»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que el Gobierno alcanzó un acuerdo con las autoridades universitarias para incrementar el presupuesto en dos tramos, y consideró que la marcha convocada para mañana está “incentivada por la política”.

“El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El Gobierno aumentó el 70% las partidas de gasto en marzo, habrá otro 70% en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios”, planteó el funcionario nacional en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

“Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones”, sostuvo, y agregó: “Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina; es por lo que único que estamos acá”.

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario aseguró que el gobierno de Javier Milei respeta el “reclamo genuino” de los alumnos, pero aclaró que no permitirán que las universidades «sean utilizadas por políticos de turno para beneficio propio».

Luego de la adhesión de referentes como Sergio Massa y Alberto Fernández a la marcha que tendrá lugar el martes, el vocero puntualizó: “Transforman la marcha en una marcha incentivada por la política. Es genuino el reclamo, lo que no es genuino que desde un escritorio incentiven a que estas cuestiones ocurran con cierto incentivo detrás”. “Está demás decir que el Gobierno como todo gobierno liberal valora la educación pública, laica y federal. Esa educación pública nos hizo ser un faro en América, lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares sean utilizadas por políticos de turno para beneficio propio. No lo vamos a permitir”, remarcó.

“Hace décadas entendemos que la universidades funcionan con severos problemas, las facultades en malas condiciones edilicias, los profesores no cobran por su trabajo, hay matriculas con contenidos que no se actualizan desde hace 30 años y los índices de terminalidad educativa se caen a pedazos”, remarcó al tiempo que precisó que 6 de cada 10 abandonan en el primer año y 3 de cada 10 terminan la carrera. Tras la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Adorni planteó: “Nos seguimos preguntando por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado cuando la inflación fue del 211% y han sufrido tamaño ajusto real en sus partidas. No vamos a hacer asignación arbitraria de recursos, en general, con todas las partidas que significan una erogación por parte de todos los contribuyentes”.