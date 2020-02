Marcharon contra el FMI en Formosa: «No se negocia con el hambre del pueblo»

Compartir

Linkedin Print

Organizaciones sociales como Barrios de Pie, Movimiento Libres del Sur, Federación de Cooperativas de Trabajo, Movimiento Evita, Pueblo Unido, Movimiento La Dignidad entre otras se movilizaron ayer por la mañana en Formosa bajo la consigna a nivel nacional del «FMI es pobreza» en el marco del arribo de una misión al país.

En ese marco expresaron la importancia de que el organismo internacional brinde las condiciones del pago de deuda sin afectar a los sectores más vulnerables.

En ese marco Antonio Nievas, de los Movimientos Libres del Sur y de Barrios de Pie, habló con el Grupo de Medios TVO sobre la movilización por el centro de la ciudad que tuvo su concentración en la Plaza San Martín.

«Viene un grupo del FMI a la Argentina a ver en qué condiciones está el país, lo que estamos haciendo hoy de alguna u otra manera es decirle al FMI a través de las marchas que estamos haciendo dentro del país es que entendemos que hay que negociar la deuda pero una de las cosas que aclaramos es que no podemos negociar con el hambre del pueblo, le exigimos al FMI que dé las condiciones para que el país pueda tener un despegue y de esa manera poder pagar esa deuda o de lo contrario la situación puede llegar a ser dramática para todo el pueblo argentino», explicó.

«Entendemos esta situación y el FMI no se caracteriza por ser muy condescendiente con los humildes por esa razón estamos en las calles y entendemos que con el protagonismo del pueblo podemos lograr de que haya algún tipo de negociación que no implique el acogotamiento económico del país, lamentablemente tenemos una consecuencia a partir de la causa que implicó la negociación con el FMI que hizo el gobierno de Macri que implica vencimientos de aquí al 2023 y que Argentina no está en condiciones de pagar, o pagamos y no comemos y lamentablemente el pueblo que no come se muere, el país no va a estar en condiciones de pagar, por eso exigimos al FMI que brinde condiciones favorables para que el país se pueda desarrollar y a su vez poder sobrevivir a esta situación y a partir de ahí veremos las posibilidades de pagar la deuda», acotó.

Asimismo dijo que en los barrios donde realizan relevamientos, notan el alto nivel de desocupación. «Lo que estamos viendo es que tenemos una desocupación muy alta en la provincia, nosotros habíamos hecho algunos diagnósticos de barrio y el promedio que tenemos de barrios carenciados es que no alcanzamos el 25% de la población barrial que tiene puestos de trabajo efectivos, el resto está prácticamente con changas, buscando la forma de subsistir, algunos con planes sociales, de esta manera subsiste nuestra gente y no podemos vivir así de manera permanente, el otro problema es que la inflación sigue avanzando y de alguna manera merma el poder adquisitivo de la gente, de una semana a otra por ejemplo aumentó el azúcar de 43 pesos a 66 pesos, es una cosa de locos, todo va subiendo así, la carne y demás y esto implica que de a poquito los supermercadistas, los formadores de precios vayan metiendo la mano en el bolsillo a la gente».

«En esto tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos, en los países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Alemania los supermercadistas que son los mismos que están acá de marcas internacionales están ganando de un 4 a un 9% y acá estos hombres están haciendo muchísima ganancia porque están sacando un beneficio del 40% al 200%, es una barbaridad lo que están sacando y lo sacaron durante el periodo anterior donde también se enriquecieron con el tema de los créditos, del 75% de los famosos aportes que hizo el estado nacional a estos grandes inversores supuestamente y que también nos dejaron en la quiebra absoluta, son los mismos que siempre ganan y el que pierde siempre es el pueblo, la inflación lamentablemente sigue metiéndose en el bolsillo de los más humildes», lamentó Nievas.

Asimismo contó que «contamos con aproximadamente 9 barrios en los que tenemos merenderos actualmente, en estos barrios los compañeros hacen por un lado el tema del relevamiento de los desocupados, por el otro lado tenemos el IBP (Índice de Precio Barrial) que es de qué manera afecta el tema inflacionario los barrios porque no es lo mismo que la gente consuma de los supermercados que en los kioscos de barrio, ahí tenemos otro precio que es el índice de precio barrial, eso también estamos haciendo y por otro lado también hacemos el relevamiento de talla y peso, es decir en qué condiciones nutricionales está nuestra gente».

«Nosotros estamos dando a conocer el IBP a través del ISEPCI (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), ya están esos datos en las páginas y no obstante tenemos la página de Barrios de Pie que de manera constante va tirando información de los resultados de los diagnósticos que estamos haciendo», finalizó.