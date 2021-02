Marcharon hasta Casa de Gobierno para exigir la liberación de cuatro miembros de la comunidad Wichí de Ingeniero Juárez

Compartir

Integrantes de Barrios de Pie-Libres y Libres del Sur marcharon desde la Plaza San Martín hasta Casa de Gobierno para exigir la inmediata liberación de cuatro miembros de la comunidad Wichí de ingeniero Juárez, y repudiar todo accionar que “amedrente” y “criminalice” las legítimas demandas de las ciudadanas y ciudadanos.

En la convocatoria explicaron que “en el marco de reclamos por los malos tratos y el procedimiento compulsivo y violento para la realización de los hisopados efectuados hacia la comunidad Wichí del oeste, a lo que se les sumó la demanda de la instalación de un cajero móvil en el Potrillo, fueron detenidos y trasladados a Las Lomitas Ercilia Agüero, Miguelina Navarrete, Baudilia Avendaño y Francisco Luna”.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, Antonio Nievas- coordinador provincial del movimiento Libres del Sur- dijo: “nos movilizamos para exigir la liberación de esto cuatro detenidos. Esta es la realidad que está viviendo muchísima gente, sobre todo la más humilde (en este caso los pueblos originarios), quienes tienen miedo y huyen despavoridos cuando ven que los vienen a buscar para hacerle los hisopados”.

“El Gobierno perdió el control, hoy la gente en lugar de tener confianza hacia los organismos de salud le tienen mucho miedo y se resisten a hacerse los hisopados; esto se está dando acá en Formosa inclusive, donde la gente se esconde, porque no quiere padecer más de 20 días encerrada”, aseveró.

De la misma forma, el dirigente asintió que en el marco de la pandemia hay una situación ” muy grave” y que “eso no se corrige con violencia en contra de los sectores más humildes. Creemos que hay que predisponerse a un diálogo y avanzar junto al pueblo, y no a los garrotazos”.

Finalmente, al ser consultado si coincide con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horario Pietragalla respecto a que “no hay violación de los derechos”, Nievas respondió que “acá hay una realidad que no se puede tapar, que nosotros la venimos expresando hace años, hay un montón de situaciones donde todo el mundo se aprovecha fundamentalmente de los que menos tienen. Entendemos que hay un proyecto que es únicamente para un 10% que es cada vez más rico, que tiene cada vez más beneficios, y hay un sector muy grande de la población que está al margen de este modelo”.

