Marcos Ginocchio contestó una reveladorapregunta sobre Julieta Poggio: «¿Chapa bien?»

Aunque ya pasaron varios meses desde que convivieron en la casa de Gran Hermano, la relación entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio sigue revolucionando las redes sociales. PH Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, volvió a la televisión y los hermanitos fueron dos de los invitados destacados.

El ganador del reality y la bailarina se reencontraron en un estudio de televisión y vivieron un momento de mucha tensión cuando los dos coincidieron en el punto de encuentro, cuando avanzaron ante la pregunta de si alguna vez los medios habían dicho algo sobre ellos que no era cierto. En ese momento, otra de las invitadas, Paula Chaves, aprovechó la ocasión para hacerles una de las preguntas más repetidas por los fanáticos del reality.

“¿Nunca estuvieron juntos? ¿Nunca se confundieron en esta amistad y se dieron un beso? ¿Nada?”, cuestionó. Marcos respondió contundente: “No, nunca”. Andy le insistió a Julieta, quien se había quedado callada, y ella coincidió. “Está bien, contestó la verdad”, reconoció, pero sorprendió con una revelación.

“A mí me parecía muy lindo en la casa el Primo, pero bueno, yo estaba de novia…”, explicó la bailarina, que concluyó su relación con Lucca Bardelli al poco tiempo de terminar Gran Hermano. “¿Y ahora está feo?”, bromeó el conductor. “No, ahora está lindo también”, contestó Julieta.

Ante la insistencia de Paula Chaves, Marcos aclaró que “nos vimos como amigos los dos, siempre”. Respecto del fenómeno “Marculi” que se generó en redes y los fans que deseaban verlos juntos, Poggio aseguró que “nosotros no sabíamos ni tampoco lo imaginábamos”.

La conversación pareció quedar ahí, pero más adelante Kusnetzoff buscó sorprender al salteño con una pregunta inesperada. “¿Chapa bien Julieta, Marcos?”, quiso saber. El Primo fue rápido para desviar la respuesta: “Vamos a tener que preguntarle a Lucca”, afirmó.

Durante los primeros días de julio, Marcos y Julieta viajaron juntos a Bariloche. Ella se fue con su hermana y él con amigos, pero ambos fueron contratados por la misma empresa para hacer presencia en un boliche. Además, esquiaron, compartieron todas las actividades. Las risas y la complicidad entre los dos también alimentaron los rumores de romance.

El ganador del programa más visto de la televisión argentina a su regreso a Buenos Aires, la misma noche ya estaba viajando otra vez por un nuevo proyecto laboral: una empresa de viajes lo contrató para que fuera acompañante de quinceañeras en Disney (Orlando). Es por eso voló primero con destino a Miami para luego trasladarse hacia los parques. Y antes de embarcar, el joven salteño dio un móvil en vivo en LAM en el que habló de todo. “Estoy súper contento. Nunca me imaginé haber llegado a tanta gente y que la gente me demuestre cariño. Estoy súper feliz”, dijo la repercusión del público y lo que generó desde que entró a la casa más famosa del país y que se materializó cuando salió del certamen.

Por su parte, aseguró que quiere enfocar su carrera hacia el modelaje y la actuación, es por eso que firmó contrato con la agencia Multitalent, en donde lo están representando. “A eso quiero llegar. Es un camino largo en donde tengo que estudiar y prepararme muchísimo, pero es para lo que me estoy formando”, dijo y agregó que está tomando clases de actuación, modelaje y oratoria para comenzar a presentarse a los castings una vez que considere que esté preparado.

