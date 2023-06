Marcos Mata: «Tenemos que dar todo»

El alero Xeneize analiza el inminente y decisivo duelo frente a Instituto en busca de la clasificación a la final de la Liga Nacional.

Marcos Mata es uno de los pilares del Boca que sueña con clasificarse a las finales de la Liga Nacional frente al poderoso Quimsa. El conjunto de Carlos Duro, intentará eliminar al vigente campeón Instituto en un duelo que promete ser apasionante, este viernes a las 19 horas en el Ángel Sandrín.

“Hicimos un gran esfuerzo. Instituto te lleva a eso porque hacen un juego de muchas posesiones. Nosotros somos un equipo bastante similar, pero también tenemos nuestra veteranía por lo que intentamos controlar más el juego. Creo que manejamos muy bien gran parte del partido, en el final, con la presión nos complicaron, pero lo pudimos sacar adelante”, indicó.

En playoffs lograron imponerse en los seis partidos que disputaron y la mayoría por un marcador muy alto. Pero frente a Instituto se mantiene la tesitura de dos equipos que evidentemente tienen un plan ofensivo muy contundente.

-Claramente, en el partido frente a ellos que jugamos en la Bombonerita por fase regular hicimos más de 120 puntos. Son un equipo de ida y vuelta muy rápido, y en una noche con mucha efectividad el score es muy alto. Quizás el primer partido en Córdoba lo controlamos bastante, pero cuando ellos comienzan a sentirse cómodos con los triples es cuando aumenta el tanteador.

Nosotros tuvimos jugadores en gran nivel, anoche le tocó a Tucker, antes a Barber. Lo mismo Traylor, él siempre se destaca a través de su energía, sus caídas, sus tapas. Sabemos que siempre está y nos da una mano importantísima. Lo importante es que ganamos y si una noche alguien está inspirado nos ayude a ganar.

¿Qué pasa por la cabeza de un jugador cuando saben que dominan el juego, sacan una diferencia, pero de pronto el rival reacciona dos veces y cómo se maneja esa situación sabiendo que ustedes tenían que ganar si o si para llegar a un quinto partido?

-Hay que tratar de buscar tranquilidad, ellos también sintieron la necesidad de ir a buscar el partido de una forma desordenada. Eso a veces sale bien y en otras lo padecen. Nosotros no supimos salir bien de la presión, perdimos tres pelotas y luego nos anotaron y ahí se vuelve un partido nuevo. Ahí que estar con la cabeza fría y buscar la mejor posición para salir adelante.

Hasta ahora se dieron todos triunfos locales en la serie, pero Boca deberá romper esa tendencia si pretende llegar a la final. ¿Qué partido imaginás y qué tiene que hacer el Xeneize para quedarse con la victoria en Córdoba?

-Tenemos que tratar de que no se sientan cómodos con los triples, son un equipo con muchos tiradores y a partir del tiro externo se sienten con confianza. También, tratar de retardar la transición que tienen de defensa a ataque. El primer partido en Córdoba lo hicimos muy bien. Además, la gente va a estar, como estuvieron durante toda la serie, entonces debemos aprovechar los nervios del rival de ser locales.

Sobre el final dejó un balance de lo que ha sido la campaña del Xeneize durante esta temporada. “Este equipo se armó para tratar de llegar a una final o a una instancia importante. Durante la temporada tuvimos muchos altibajos, nunca terminábamos de engranar y estábamos consiguiendo el rol de cada jugador. La salida de Gonzalo García nos hizo un clic en la cabeza y nos encaminó a que cada uno de nosotros tenga que dar un plus más. Ahora estamos a un partido de llegar a una final, asique tenemos que dar todo ahí”, cerró.

Relacionado