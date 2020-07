Marcos Rojo reconoció que recibió un llamado de Juan Román Riquelme para ir a jugar a Boca

Compartir

Linkedin Print

Fue aquella imagen durante la cuarentena la que disparó la idea. Marcos Rojo, sentado sobre unas pelotas, exponiendo la 10 de Juan Román Riquelme en Boca. ¿Fue un mensaje? ¿Una simple casualidad? ¿Un deseo inconsciente? La pregunta se instaló ya que el Xeneize necesita un futbolista en esa posición y el defensor terminó su contrato a préstamo con Estudiantes de La Plata el último día de junio. Entonces, Román levantó el teléfono e intentó seducirlo.

“La idea mía era quedarme en Argentina. Quiero seguir en Estudiantes pero pasó todo esto de Boca. Me llamaron del club para ver qué quería hacer, qué tenía pensado, si seguir en Estudiantes o volver a Inglaterra. Yo dije: ‘¡Uy, mirá esto!‘. Él me llamó, yo re emocionado porque me iba a llamar Román. Yo soy del 90, mi viejo es fanático de Boca. Las campañas de Bianchi las mirábamos todas. Riquelme, un ídolo. Me llamó, hablamos, me preguntó qué iba a hacer…”, reconoció el futbolista de 30 años que militó en el Pincha durante el último semestre pero que pertenece al Manchester United de Inglaterra.

“Le dije que me quiero quedar en Argentina, ahora se me termina en Estudiantes. Medio que quedamos en algo, pero después pensando bien y soy sincero, hablé con mi hermano, con mi señora… Si hablaba con mi viejo me decía mirá que a la platea no voy eh, él ya hubiese querido ir con La 12. Hablé con todo el mundo mismo en Estudiantes, no podía. No es el momento de esto, de hacer este paso a Boca”, señaló.

Rojo reconoció que ya firmó los papeles con United y hoy en día debe retornar al combinado inglés, aunque su intención es conseguir otro préstamo para quedarse en Estudiantes: “Imaginate la gente de Estudiantes… Yo llegué en enero y me recibieron como un ídolo. Recontra agradecido al club por todo. Por el pasado y todo. Yo no puedo ir a Boca”.