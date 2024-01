Marcos Rojo sufrió un desgarro y será baja en el inicio de la Copa de la Liga

El defensor tendrá tres semanas de recuperación y se perderá el debut ante Platense, en Vicente López. También es poco probable que llegue en condiciones para el choque frente a Sarmiento de Junín en La Bombonera.

El defensor de Boca Juniors Marcos Rojo sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda y se perderá el inicio de la Copa de la Liga, confirmó este lunes el club de La Ribera.

El futbolista del seleccionado argentino, uno de los referentes del plantel dirigido por Diego Martínez, se lastimó el sábado durante los ejercicios precompetitivos del amistoso contra Gimnasia y Tiro en Salta, que significó el inicio de la era del nuevo entrenador.

El parte médico oficial de Boca indicó que «Rojo sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda».

En principio, el defensor, de 33 años, tendrá tres semanas de recuperación y se perderá el inicio de la Copa de la Liga, programado para el último fin de semana de enero. Seguramente será baja en el debut ante Platense, en Vicente López, y también frente a Sarmiento de Junín en La Bombonera.

El plazo de recuperación se cumpliría en la previa del compromiso ante Tigre en Victoria por la tercera fecha. Esta es la segunda lesión que sufre Rojo en la zona como jugador de Boca.

En junio del año pasado, el subcampeón del mundo en Brasil 2014 tuvo una lesión de grado 1 en el gemelo izquierdo, lo que retrasó su regreso a las canchas después de recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en octubre de 2022.

«Nosotros no ponemos trabas por Zenón, defendemos lo que es nuestro», dijo el presidente de Unión

El presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, le respondió este lunes al mediocampista Kevin Zenón, quien lo había acusado de trabar su pase a Boca Juniors, al afirmar que su función es defender el patrimonio del club.

«Hay que entender la ansiedad de Zenón pero la decisión es de Boca. Nosotros no ponemos trabas, solo defendemos lo que es nuestro», aseguró Spahn en declaraciones a Radio La Red.

El mandatario «tatengue» respondió así al fastidio de Zenón, quien el sábado por la noche lo había acusado de poner «trabas» en su transferencia.

Spahn explicó que Unión ya cedió en el monto del pase y también en la manera de pago. «Si Boca se decide, se soluciona en dos minutos», señaló el dirigente.

En este sentido, Spahn confirmó que en la negociación pretenden incluir a un jugador de Boca a préstamo. «Estamos pidiendo un extremo con muy poco juego que acá va a lograr el rodaje que en Boca no tiene», dijo Spahn sin mencionar al apuntado.

El presidente de Unión también reveló que recibieron «dos ofertas de Brasil» superiores a la de Boca pero no confía en la voluntad de pago de los clubes interesados.

Mientras tanto, Zenón sigue bajo las órdenes de Cristian «Kily» González en Uruguay y se prepara para el segundo amistoso de la Serie Río de la Plata de mañana ante Defensor Sporting.

En cuanto a refuerzos, Spahn confirmó la llegada de Miguel Torrén, quien ya se sumó al plantel en Montevideo y firmará contrato cuando se desvincule oficialmente de Argentinos Juniors.