Marengo contó qué expresidente argentino se enteró de su embarazo antes que su pareja

Rocío Marengo es una de esas caras que en Chile todos reconocen. La invitan a menudo a la tele y esta vez se sentó en “Podemos Hablar”, el programa de Diana Bolocco (la hermana de Cecilia) en Chilevisión, junto a figuras como el actor trasandino Don Carter, que hacía poco tiempo había perdido a su esposa. Ahí, la charla se puso personal cuando Marengo empezó a contar cómo fue enterarse de su embarazo, que llegó luego de mucho intentarlo con su pareja, Eduardo Fort.

La historia fue inesperada y sorpresiva, como ella misma lo relató: “El día que me tenía que hacer el estudio, debía a grabar un programa que en Argentina es muy conocido, Almorzando con Juana Viale”. Entre risas, admitió que buscó mil excusas para postergar el estudio: “Yo no quería ir. Ponía excusas. Decía: ‘No, me voy a grabar, me lo hago otro día’”.

En diálogo con Diana Bolocco, confesó que el asunto era puro miedo a sufrir una nueva decepción: “Me daba miedo el resultado. Otra piña en la cara, ¿viste? Cuando decís ‘otra vez’. Y estaba más preparada para el no”. A pesar de todo, fue, se hizo el análisis y dejó todo arreglado con la especialista: “Entonces, mi médica me dijo: ‘Bueno, yo te llamo y si vos podés hablar, me decís que sí, y si estás grabando, te llamo más tarde’. Pero yo soy muy ansiosa. El tema me tenía muy cansada y estaba en pleno programa, como que ahora me llamen y yo mire el teléfono”.

El mensaje le llegó en el corte: “Me manda primero: ‘¿Podés hablar?’, Sí, sí”. Y, como ella misma cuenta, “atiendo y le digo que me diga sí o no y ya, okey”. Pero el impacto fue total: “Yo creí que sí, perono sabía que era algo que no podría manejar. Entonces fue, ‘¿podés hablar?’, ‘Sí, sí’. ‘Hola, estás embarazada’. Imaginate”. A Rocío le fue Imposible disimular: “Y me largo a llorar, pero un llanto… Estás embarazada, me decía, y yo lloraba… No lo pude controlar”.

En la mesa, contó, nadie entendía lo que le había sucedido. “Empezaron a decir: ‘Che, le pasó algo’. Y yo por dentro pensaba: ‘¿Qué les digo ahora?’”.

Ahí sucedió lo más insólito de la historia, cuando entró en escena el ex presidente argentino Mauricio Macri. Marengo lo contó con gracia: “¿Quién estaba? Bueno, estaba Mauricio Macri. Vaya. Futuro padrino (risas)”. Viendo su reacción, el exmandatario se preocupó: “Y se paró Mauricio y me dijo: ‘¿Estás bien?’ Sí, sí. Pero le tuve que contar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que encontré un pariente? Entonces, le dije: ‘Lo que pasa es que buscamos mucho un bebé y me acaban de decir que estoy embarazada’. A él, que no era mi amigo, claramente”. Incluso Macri le preguntó por el interlocutor en el teléfono: “¿Era tu marido?” y ella tuvo que aclarar: “No, no. Mi médica, sos el primero que lo sabe”. Diana Bolocco, entre risas, le remarcó: “Espérate, ¿Macri lo supo antes que tu marido?”. Y Marengo lo confirmó, “Sí, sí”. “¿Y él le contó a alguien más?”, quiso saber la conductora. ”No. Por suerte no se filtró, porque después mi miedo era si se filtraba, yo estaba de dos días, un día embarazada. No podía saberse en la prensa”.

Cuando llegó el momento de contárselo a Eduardo Fort, la historia fue distinta pero igual de emotiva. Marengo lo describió así: “Él hizo mucho por este tratamiento y cuando le dije que estaba embarazada, quedó en shock. Me decía que no y yo ‘sí, te juro, estoy embarazada’. Relindo. La verdad que estoy al lado de un buen papá. Estoy orgullosa. Mejor papá no le puede haber tocado y mejor compañero de vida”.

Así, con humor, lágrimas y hasta la complicidad inesperada de un expresidente, Rocío Marengo dejó en claro cómo vivió el anuncio más importante de su vida y el efecto que tuvo en su pareja y en quienes la rodean.