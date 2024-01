María Becerra brilló en Times Square en el festejo de Año Nuevo: «Agradecida con la vida»

María Becerra dio la bienvenida al año 2024 con una actuación sobresaliente en el emblemático espectáculo de Año Nuevo en Times Square, en Nueva York. Este evento significativo preludia una etapa prometedora para la cantante oriunda de La Plata, quien ya logró un notable éxito con la venta total de entradas para sus dos conciertos programados en el estadio de River.

La actuación de Becerra, conocida cariñosamente como “la Nena de Argentina”, constó de dos canciones que fueron acogidas con gran entusiasmo por una multitud considerable que se congregó frente al escenario. Los organizadores del evento reportaron una asistencia que superaba las 50 mil personas.

La cantante expresó su alegría y gratitud a través de una publicación en Instagram, donde compartió su emoción por recibir el nuevo año cantando allí, un sueño hecho realidad para ella. En su mensaje, destacó su orgullo por representar al país y extendió sus deseos de un próspero año nuevo lleno de salud y amor para todos: “Feliz año. Recibimos el 2024 cantando en Times Square, qué zarpado. Agradecida con la vida por todo lo que me toca vivir, un sueño hecho realidad. Estoy feliz de estar hoy acá representando a la Argentina. Los amo. Brindo por un prospero año nuevo, les deseo mucha salud y amor”.

En un momento especial para los argentinos, coincidiendo con los brindis de medianoche en la Argentina, la cantante interpretó “Piscina” y “Corazón vacío”. Este espectáculo fue transmitido en vivo no solo en Nueva York, sino también en Los Ángeles, México y Miami. La artista compartió escenario con figuras reconocidas como Megan Thee Stallion, Tyla, Flo Rida, Sabrina Carpenter, Jelly Roll, Yng Lvcas y Paul Anka.

El momento en que María subió al escenario fue a las 22:04, hora de Nueva York, lo que coincidió con los primeros minutos del nuevo año en la Argentina. Este acto formó parte de una transmisión en vivo que comenzó cuatro horas antes y fue conducida por Jonathan Bennett y Jeremy Hassell. La participación de Becerra en este evento de renombre mundial no solo marca un hito en su carrera, sino que también resalta la creciente influencia de la música argentina en el escenario internacional.

En la previa, la intérprete había destacado estar “muy agradecida por la invitación, terminar el año cantando en un evento tan grande es un honor para mí”. Y agregaba: “Se viene un 2024 con proyectos enormes y ya no veo la hora de ver la cuenta regresiva y la caída de la bola”.

“Estamos cerrando el año cantando en Times Square, en uno de los lugares más icónicos de Nueva York y me agarró un poco de nostalgia con todo lo que está sucediendo”. Y agregó: “Logramos un montón de cosas, crecí como persona y como artista, así como mi equipo también. Pero por sobre todo quiero destacar el cariño que recibí de todos ustedes y que cada vez crece más. Gracias por bancarme y acompañarme en este camino. Les deseo lo mejor del mundo para este 2024″, expresaba la artista en las redes.

Antes de presentarse en la Gran Manzana, la artista disfrutó de días de relax y mucho amor junto a su novio, J Rei. Besos, abrazos y paseos, la pareja buscó, por un momento, distender y despejar la cabeza de sus respectivos compromisos. En ese sentido, la joven de Quilmes mostró un recorrido que hicieron a bordo de un pequeño carro, decorado con campanas, luces, botas, peluches y demás adornos navideños.

Luego, la autora de Desafiando el Destino compartió una imagen del momento en sus stories de Instagram donde se los ve a ambos tomados de la mano y sonriendo: “Tan feliz estoy, te amo J Rei”.