María Becerra confirmó que participará enel spin-off de El Marginal: «Estoy chochísima»

María Becerra, una de las artistas más destacadas de Argentina, continúa creciendo a nivel profesional. Mientras lleva a cabo una gira internacional por diferentes ciudades europeas, fue seleccionada para prestar su voz en la nueva película de la saga Mi Villano Favorito y ahora confirmó un rumor que estaba instalado hace un tiempo y que abre un nuevo abanico de posibilidades en su carrera.

A través de sus redes sociales, La Nena de Argentina anunció que participará de En el barro, spin off de la multipremiada serie El Marginal. La ficción nacional producida para Underground y Netflix, cuenta con cinco temporadas y fue uno de los grandes éxitos de la plataforma de la N.

“Quería decirles algo sobre lo que ustedes tenían muchas dudas y salieron muchas noticias pero yo no dije nada”, comenzó diciendo la cantante en un video. Filmado en modo selfie y publicado a través de sus historias de Instagram para sus casi 15 millones de seguidores, la quilmeña compartió la noticia con sus seguidores: “Les voy a confirmar que sí voy a estar en el elenco de En el barro, que es el spin-off de El Marginal”, agregó emocionada.

A continuación, la cantante expresó la felicidad que le genera participar en este nuevo proyecto. “Soy muy fanática de El marginal, me fascina, así que estoy chochísima con mi participación en esta serie”, exclamó Becerra y concluyó: “Feliz de poder volver a actuar y para que lo sepan de mí”. Esta confirmación se suma a su reciente estreno en la escena hollywoodense en la que formó parte de Mi villano favorito 4, el filme de animación donde le puso su voz al personaje de Poppy, una adolescente que sueña con convertirse en villana.

Comenzó el rodaje

de En el barro

El miércoles pasado trascendió que ya se inició el rodaje de la serie y que está siendo producida por Netflix, Underground y Telemundo Studios. La misma contará los secretos y adversidades dentro de una cárcel de mujeres y será protagonizada por Ana Garibaldi (en El marginal hacía de Gladys Guerra, la mujer de Mario Borges),Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírezy Ana Rujas.

Además, contará con la actuación especial de Juana Molina, Juan Gil Navarro yJustina Bustos. Y también con el aporte de Gerardo Romano -quien en El Marginalencarnaba a Sergio Antín, el polémico director del penal de San Onofre- y Cecilia Rosetto en calidad de actores invitados. En tanto, Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Payuca y Carla Pandolfi completan el elenco del spin-off.

Según la sinopsis oficial que fue difundida por Netflix, en los primeros instantes de En el barro se muestra cómo Gladys Guerra, también conocida como La Borges, está siendo conducida a la prisión de La Quebrada junto con otras condenadas sin experiencia en prisión. En el trayecto son atacadas. El vehículo que las traslada se hunde en el río y las presas, abandonadas a su suerte, enfrentan una muerte segura. Pero Gladys se libera, y libera a las demás.

Minutos después, cinco sobrevivientes alcanzan la orilla, cubiertas de barro. Unidas por la adversidad, este grupo de mujeres enfrentará la hostilidad del régimen carcelario y el desafío de las diferentes tribus que manejan el cotidiano de la prisión. Usando las armas que cada una trae por su historia personal, descubriendo sus propias fortalezas y debilidades, sabrán construir su lugar en el universo de La Quebrada. Sin buscarlo, y sin poder evitarlo, se transformarán en una nueva banda, la cual denominarán Las embarradas.