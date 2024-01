María Becerra mostró su rutina de ejercicios y se volvió viral

“¡Hola, mis locuras! ¿Cómo andan?”. Con ese guiño a su pasado youtuber, María Becerra inició un video que subió a su cuenta de TikTok para mostrar cómo es la exigente rutina de ejercicios que practica a diario para mantener su cuerpo.

“Bueno, acá estoy yo y hoy les voy a mostrar algo que me han pedido mucho, que es mi rutina de piernas y glúteos. ¡Qué bueno! Debe ser porque ven mi cuerpo tonificado”, agregó la cantante con su habitual tono relajado y gracioso. Luciendo un ajustado conjunto deportivo de dos piezas, top y calza, habló en off sobre las imágenes para comenzar a explicar qué es lo que se veían en la pantalla, con ella cambiando de posición, de máquinas y de intensidad. “Empezamos con sentadillas estáticas por un minuto, luego de eso, seguido, hago 20 sentadillas normales, y después 20 sentadillas con salto. Todo esto seguido sin descanso, hago tres series”, dijo y mostró un gesto desencajado y exagerado para evidenciar cansancio. “Me tomo unos momentos para tirarle mal de ojo a mi entrenador”, agregó María, jocosa.

Después de bailar aparatosamente, siguió con la rutina. “Luego de haberme gozado alguna que otra bachatita, me hago 15 hip thrust no muy pesados, par poder llegar a quince. Y seguido de eso, hago subidas al cajón con una mancuerna de 8 kilos en cada mano. Hago 12 subidas al cajón por pierna. Primero una pierna y después la otra. Y como están viendo acá, dejo las mancuernas y al instante me pongo a hacer angelitos. Hago 20 y termino hecha mierda. Y hago tres series, también”, explicó.