María Becerra recibió el alta médica: «Gracias Dios por esta segunda oportunidad de vida»

María Becerra preocupó a todos esta semana por un complicado episodio de salud que se conoció la madrugada del miércoles. La cantante oriunda de Quilmes fue internada de urgencia en la Clínica Zabala de la Ciudad de Buenos Aires en medio de un profundo hermetismo. Con el correr de las horas, la artista emitió un comunicado en sus redes donde revelaba que había sufrido una hemorragia interna derivada de un embarazo ectópico, lo que motivó la complicada intervención quirúrgica.

En la mañana del sábado, Becerra volvió a acudir a sus redes, pero esta vez para dar una buena noticia. “Volviendo a casa con el amor de mi vida”, escribió junto al emoji de un corazón y sobre una foto con su novio, J Rei, sostén de todas estas horas difíciles. “No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días”, señaló con gratitud.

Por último, La Nena de Argentina cerró su mensaje con unas palabras optimistas de cara al futuro. «¡Ahora solo queda seguir sanando y rodearnos de amor! Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad de vida“.

Minutos después, Becerra publicó otro mensaje en el que aclaraba los pasos a seguir tanto en lo profesional como en lo personal. “Gracias a todos/as por esos mensajes llenos de amor y empatía, voy a dejar toda comunicación a manos de mi equipo”, advirtió. Y en el mismo sentido, anticipó cuáles eran los deseos para lo inmediato.

“Lo único que quiero hacer ahora es descansar, procesar, llorar todo lo que me queda por llorar, recuperar mi cuerpo, mi fuerza, abrazarme a Juli, sanar. Ver a mis sobrinas a los ojitos, abrazarlas, sentir el amor de mis seres queridos, ver las plantas, sentir el olor a la tierra mojada, tocar el agua, ver el sol”, enumeró, haciendo referencia a la importancia de las simples cosas, esas que se resignifican en situaciones límites como la que vivió María los últimos días.

La noticia sobre la salud de María Becerra fue dada a conocer por el periodista Gustavo Méndez durante la tarde del miércoles. Desde entonces, hubo un profundo hermetismo y sin ninguna comunicación oficial de parte de la artista ni de la institución médica.

Entre rumores de todo tipo, la cantante rompió el silencio a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. “Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida”, señala el texto, haciendo referencia a una situación similar que atravesó la artista el año pasado.

La situación fue tan grave que requirió una rápida intervención médica, en la que fue clave la actuación de su pareja, J Rei, quien no se despegó de ella en ningún momento y también publicó el comunicado en su cuenta. “Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo”, continuó el escrito, agradeciendo al público por el respeto, la empatía y el acompañamiento en un momento “tan íntimo, familiar y sensible”.

Además de informar que naturalmente los compromisos de ambos artistas quedan suspendidos por tiempo indeterminado -Becerra tenía pautada una actuación en Madrid en la gala del domingo de los premios Platino-, el texto concluía destacando la importancia de una recuperación integral: “Este es un proceso de sanación profundo, que requiere tiempo, cuidados y mucho amor. En este momento, su bienestar físico y emocional es la única prioridad”.