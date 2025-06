María Becerra sorprendió a su novio con un desayuno fit: «Cocinar es mi terapia»

Poco a poco, María Becerra vuelve a sus redes sociales para publicar contenido personal luego de la tristeza, y la preocupación, por la pérdida de un segundo embarazo. En la jornada previa al concierto de su novio J Rei en La Plata, María decidió sorprenderlo con un desayuno especial. La artista compartió este gesto íntimo a través de sus redes sociales, mostrando el resultado en una fotografía donde puede verse un plato elaborado con dedicación y esmero.

La iniciativa buscaba no solo alimentar, sino también motivar y acompañar a J Rei en un día significativo para su carrera musical. Su intención fue crear un instante de calma y afecto antes del evento, utilizando la gastronomía como un recurso para expresar cariño y respaldo. De acuerdo con el intercambio registrado entre ambos, la sorpresa alcanzó el efecto deseado y se convirtió en un elemento destacado de la mañana compartida.

El intérprete de “Tu condena” expresó una reacción clara y afectuosa al descubrir el desayuno. Su sorpresa quedó reflejada en el instante en que vio el plato y, con entusiasmo, preguntó: “A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay acá?”. Este primer comentario marcó el tono cálido del intercambio y dejó en evidencia el aprecio por el gesto realizado por su compañera sentimental.

Las palabras de J Rei continuaron manifestando gratitud y ternura. Al recibir la explicación sobre el uso de ralladura de naranja en la preparación, contestó: “Te amo, mi amor. Muchas gracias, mi vida”. Frases cargadas de afecto y agradecimiento repitieron el valor que le otorgó al detalle, especialmente en una fecha relevante por el esperado recital.

En la imagen difundida se observa un plato preparado con esmero que resalta la dedicación de la joven cantante a la cocina. El desayuno sirvió tanto de sorpresa como de muestra del esfuerzo con el que la intérprete suele desenvolverse en el ámbito culinario.

La preparación incluyó un detalle especial: el uso de ralladura de naranja, lo que aportó un sabor fresco y diferencial. Este toque permitió realzar la receta y distinguir el desayuno de una opción convencional. La elección de ingredientes naturales y la combinación de texturas sugiere una búsqueda consciente de elaborar platillos saludables y atractivos.

La cocina representa para Becerra una fuente de bienestar personal y una actividad terapéutica. Junto a la foto del desayuno escribió: “Siempre cocino re zarpado, la cocina es una terapia para mí, me encanta”, acompañando el mensaje con un emoji de risa. Esta afirmación revela cómo el acto de cocinar va más allá de una mera tarea cotidiana para la artista y se convierte en una vía de disfrute y relajación.

La cocina no es el único escape terapéutico que tiene, sino que la pintura también se convirtió en una fuente para volcar sus sentimientos. Esto lo hace en su cuenta secundaria de Instagram, titulada @aca_me_expreso_diferente. En esa publicación, por primera vez se refirió de manera abierta al proceso que atraviesa desde la pérdida de su segundo embarazo.