María Becerra tuvo que dejar un hotel en Los Ángeles de madrugada por una emergencia

La reconocida cantante María Becerra vivió un episodio inusual y perturbador durante su estadía en un hotel de Los Ángeles. En la madrugada del lunes, mientras descansaba, su habitación fue sorpresivamente invadida por un enjambre de abejas. La artista, que se encontraba en pleno sueño, fue despertada por un intenso zumbido y al abrir los ojos descubrió con horror que decenas de ellas volaban sobre su cabeza.

“Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y de repente escucho como cuando el mosquito está zumbando, así pero por 50. Resultaron ser abejas. Abro los ojos y veo como 20 en la lámpara que tengo arriba, miro la otra lámpara que tengo lejos y como 50, miro la otra lámpara, que no la pude ver tanto porque soy medio chicata, pero eran un montón más”, comenzó su relato la intérprete.

Becerra, quien confesó en múltiples ocasiones su temor hacia los insectos, se encontró en un dilema. “¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?”, se cuestionó a través de una serie de mensajes publicados a través de sus redes sociales.

“Cuando reacciono, pienso cómo salir de ahí, porque nos teníamos que ir a otro aeropuerto, y cómo hacerlo sin que me piquen, sin terminar en el hospital”.

