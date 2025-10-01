María Cristina: evaluaron las acciones de la mesa de gestión integrada, institucional y comunitaria para la prevención de la Hepatitis A

Se contó con la participación de funcionarios del nivel central del Ministerio de Desarrollo Humano, la directora y el equipo de salud local, así como funcionarios del área de educación, personal policial, representantes de las Comunas locales y referentes de las distintas comunidades originarias.

Este lunes 29 de septiembre, en la localidad de María Cristina, se llevó a cabo la evaluación de la Mesa de Gestión Integrada, Institucional y Comunitaria para la prevención de la Hepatitis A, realizada el pasado 7 de agosto.

En la jornada, estuvieron presentes la directora de Epidemiología y Medicina Tropical, la doctora Claudia Rodríguez; el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo; la licenciada Mabel Verdún; y la coordinadora del Programa Provincial de Salud Intercultural, Alicia Escotorin.

Además, estuvo la directora del centro de salud local, la doctora Irma Lottero, junto a enfermeros, agentes sanitarios y vacunadores; el representante de la Delegación Zonal de Educación, directores de las escuelas y jardines de infantes de esa localidad y maestros MEMAS.

Y acompañaron también los caciques de las comunidades: María Cristina, Santa Teresa, San Miguel Viejo, El Breal Nuevo; el delegado de la comunidad El Breal; el delegado de la comisión comunal de El Palmarcito; el presidente comunal de Lote 8; los pastores de las distintas iglesias y el personal de la Policía de la provincia que cumple funciones en la zona.

En ese marco, la doctora Rodríguez explicó que fueron evaluados los trabajos realizados por los equipos de salud, destacando “la recorrida, con la visita casa por casa, tanto en María Cristina como en las comunidades aledañas, donde se hizo el control del carnet de vacunación de cada vecino y se completaron las vacunas de calendario, poniendo especial atención al esquema establecido para la vacuna Hepatitis A”.

De igual modo, los profesionales y agentes de salud hicieron hincapié en la búsqueda activa de casos y desarrollaron charlas informativas destinadas a la educación sanitaria de la población para la prevención de la Hepatitis A.

Asimismo, en los establecimientos educativos de todos los niveles “se llevaron adelante, de forma periódica, talleres con los padres, clases especiales con los alumnos, confección e impresión de folletos con contenido informativo sobre la enfermedad y su prevención, que fueron hechos tanto en idioma español como en wichí”, indicó Rodríguez.

Por otra parte, los pastores de las diferentes iglesias, como los caciques y delegados de cada comunidad, brindaron charlas comunitarias destinadas a toda la población para remarcar y crear conciencia de la importancia de tener las vacunas al día y de cumplir con los cuidados higiénico-sanitarios.

Resultados positivos

Para finalizar, la funcionaria puso de resalto los buenos resultados obtenidos a partir del accionar de la Mesa de Gestión, ya que al cabo de dos meses de su puesta en marcha y a través de un trabajo integrado, interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario “se cumplieron los objetivos y metas propuestas, no se registraron casos de Hepatitis A y una alta adhesión a la vacunación”.

Compromiso

De esta manera, sostuvo “el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, las demás instituciones y la comunidad, reafirmaron, una vez más, el compromiso de seguir trabajando vigilantes y atentos, en forma unida, organizada y mancomunada, para beneficio de las formoseñas y los formoseños que viven en todos los puntos del territorio”.