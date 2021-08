María del Cerro y el duro testimonio sobre el abuso que sufrió de chica: “Contarlo fue absolutamente liberador”

Compartir

Linkedin Print

La modelo habló con Catalina Dlugi y señaló que la catarsis pública que hizo en ShowMatch ayudó a que otras víctimas pudieran expresarse.

En diciembre de 2018, días después de la denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés por violación que conmocionó a la opinión pública, la modelo Mery del Cerro contó su propia historia de vida. Fue de manera espontánea, impulsiva, en pleno prime time y ante los ojos del país a través de la pantalla caliente de ShowMatch. Conmovida e impulsada por la valentía de Thelma, reveló algo que no sabía ni su pareja, Meme Bouquet, ni su familia, ni mucho menos sus compañeros de trabajo. “Ayer después de 22 años me animé a contarle a Meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años, y no lo sabe nadie, no lo sabe ni mi mamá ni mi papá, se están enterando todos en este momento”, señaló en el programa de Marcelo Tinelli.

Sus palabras fueron sinónimo de liberación personal y al mismo tiempo, un impuso para que otras personas se animaran a contar sus propias historias. De esto, entre otros temas, habló la modelo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina. “Vos no sabes la cantidad de personas que me escribieron después de eso. Por Instagram, millones y millones de personas que me hablaron contándome; pero después mucha gente cercana, conocida mía, que se acercó a contármelo y yo me quedé helada”, señaló la ex Casi ángeles.

La madre de Mila y Cala detalló también la importancia de que estos temas puedan hablarse dentro de las familias: “No tiene que ver con si te cuidan tus papás o no te cuidan tus papás. En algunos casos puede ser que sí, pero es algo que hay que estar alerta, y es muy importante también hablarlo con los chicos”, aconsejó. En este sentido, celebró que de a poco deja de ser tabú y empieza a estar en discusión en los colegios desde las edades más tempranas: “Para mí fue absolutamente liberador, me ayudó un montón”, cerró desde su propia experiencia.

Mery sorprendió a todos con sus palabras en la pista de ShowMatch: “Siento que es algo que lo charlé un montón con Meme, que no lo podía dejar pasar, y fueron dos días donde no podía dejar de pensar en el tema. Es muy fuerte para mí todo esto, y fueron dos días donde estaba muy desconcentrada porque no podía pensar en otra cosa. Meme me bancó, me apoyó, y por eso también hoy está acá, y es la única persona que lo sabe, que lo sabía hasta ahora”, expresó, conmocionada hasta las lágrimas.

Su testimonio causó tanta conmoción que quienes estaban en el estudio corrieron a abrazarla formando un racimo de afecto y comprensión: “Mery, también estamos acá para vos, y esto que se está dando que es tan fuerte para todas, esto que sentimos que podemos salir y animarnos a decir cosas que antes no nos animábamos, porque nos sentimos juntas, porque sentimos que ya nadie nos va a juzgar, pero por lo menos entre nosotras”, la alentó Florencia Peña, visiblemente emocionada.

“Te bancamos a muerte, acá estamos para lo que necesites, y te agradecemos mucho, porque hay muchas mujeres que todavía no se atreven y no se animan, y cada víctima tiene sus tiempos, y hay que entender que las víctimas no siempre hablan en el momento que les sucede, y te agradecemos como mujeres, me parece, todas las mujeres que estamos acá”, añadió la actriz.

Compartir

Linkedin Print