María Eugenia Vidal: «Millones de argentinos dijeron basta»

Compartir

Linkedin Print

La diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, agradeció a los ciudadanos que con su voto apoyaron a la oposición de Juntos por el Cambio y permitieron el triunfo de la fuerza en las elecciones generales de medio término de este domingo. «Millones de argentinos dijeron basta», dijo.

Con el 97% escrutado, la lista de JxC en territorio porteño obtuvo 46,9% de los votos y logró siete de las 13 bancas en la Cámara baja que se renuevan en los comicios de esta noche. Acompañada de Martín Tetaz, su compañero de fórmula, y de los principales referentes del espacio, entre los que se encontraban Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la exgobernadora bonaerense subió al escenario para recibir el aplauso de los militantes cambiemitas que se encontraban en el bunker.

«Estamos todos muy emocionados, conmovidos por el voto que expresaron los argentinos esta noche en las urnas, porque hablaron. Fueron con toda su convicción, sus ganas, su valentía, pero sobre todo con mucha esperanza», comenzó manifestando la futura legisladora y agregó: «Hoy la gran mayoría de los argentinos, millones, dijeron basta».

Lejos de un discurso antigrieta, la exgobernadora le habló a sus votantes bajo la retórica de la ofensiva política a quienes les dijo que el Gobierno «no pudo con vos, no pudo con nosotros». «Ganaste vos, ganamos todos, porque ganaron nuestros valores, principios, nuestra dignidad. Nos diste un mensaje muy importante, que el poder es tuyo y los argentinos no tienen dueño y no se venden y que nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados», expresó.

Los presentes acompañaron la oratoria de Vidal con aplausos, vitoreos y hasta con un cantito destinado al oficialismo por la ampliación del gasto posPASO: «Los votos no se compran». Vidal recogió el guante y enfatizó: «No, los votos no se compran».

Por otro lado, aprovechó para agradecer a «a Mauricio por estar siempre» y «a Horacio por confiar en esta lista y por acompañarnos en toda la campaña». «Este voto es un reconocimiento a como se hacen y se hicieron las cosas en la Ciudad», agregó.

Por último, la ahora diputada electa señaló que «no es una noche de festejos» porque «venimos de tiempo de mucho dolor» y «hay millones de argentinos que la están pasando mal» pero consideró que «es una noche de un comienzo nuevo». «Cada voto tiene un mensaje y nosotros entendimos el nuestro. Este voto es de mucha responsabilidad. No tomamos este voto como un cheque en blanco o como una reivindicación», concluyó.

Compartir

Linkedin Print