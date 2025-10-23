María Fernanda Callejón contó que se casó por primera vez cuando era menor de edad

María Fernanda Callejón fue una de las invitadas al ciclo RCP, el programa conducido por Juana Viale y transmitido por Carnaval Stream, donde sorprendió al revelar un dato desconocido de su vida personal. En una charla distendida junto a Juan Ingaramo y Martín Bossi, la actriz cordobesa contó que contrajo matrimonio por primera vez cuando todavía era menor de edad.

Todo comenzó cuando Juana le preguntó por sus primeros pasos en Buenos Aires. “Terminé a la noche el colegio, yo ya estaba casada”, dijo Callejón, a lo que Viale reaccionó con sorpresa: “¿A los 18?”. La actriz corrigió enseguida: “Me estaba separando, sí. Me casé a los 15”.

La revelación generó asombro entre los presentes. “¿Qué? ¿A los 15?”, repitió Juana, incrédula. Fue entonces cuando Bossi intervino curioso: “¿Vos te casaste a los 15? ¿Y él qué edad tenía?”.

Con su característico sentido del humor, la actriz respondió: “No digas mucho porque prescribió”. Ante la insistencia del actor, agregó: “Mi mamá me dejó casarme con un tipo que tenía 11 años más que yo. Víctor Hugo Valenzuela, te quiero. Jujuy”. Su confesión provocó una mezcla de risas, sorpresa y complicidad en el estudio.

Luego de ese momento, la conversación derivó hacia su presente profesional. Callejón contó que actualmente está sobre las tablas: “Estoy haciendo Viuda e hijas. Me siguen las viudas, ¿viste?”. El comentario generó confusión en Juan Ingaramo, que creyó que hablaba de la serie Viudas Negras: P*tas y Chorras, el éxito protagonizado por Pilar Gamboa y Malena Pichot, donde la actriz también tiene participación.

Entre risas, aclaró: “No, no, no. Viuda e hijas, en el teatro, en el Multi Tabarís, donde yo empecé como media vedette de Moria y luego protagonicé durante tres años La Calle Corrientes, junto a Emilio Disi, Tristán, Beto César, Pepe Parada y Berugo Carámbula”. Fue entonces cuando Juana lanzó una observación filosa: “Estarían todos cancelados hoy en día ellos, ¿no?”. Callejón asintió con naturalidad: “Sí, claro. Hoy no se podría hacer ese tipo de comedia”.

A partir de allí, la charla viró hacia los cambios culturales en el humor y el género de revista. Viale recordó que Fede Bal había manifestado su deseo de hacer un espectáculo al estilo clásico: “Fede Bal dijo que quería hacer una revista como las de antes”. Callejón, fiel a su tono pícaro, respondió entre carcajadas: “Las Doradas, sí. Igual, pará un poco… ¡Plateadas! Y gracias. Soy mala, soy mala”, dijo, provocando risas en todo el estudio.

En medio del intercambio, aprovechó para detallar de qué trata Viuda e hijas, la obra que actualmente encabeza en el Multi Tabarís junto a Nora Cárpena, María Valenzuela y Sofía Gala Castiglione. La pieza narra la historia de una madre y sus dos hijas que reciben una herencia inesperada, aunque con condiciones insólitas: para poder cobrarla, deben hablar con absoluta sinceridad. A medida que avanza la trama, surge un cuarto heredero desconocido que pone en jaque a la familia y desata una sucesión de enredos, confesiones y dilemas morales.

Más adelante, Juana le preguntó por qué había dejado de ser vedette. “Colgué porque quería actuar. Mi verdadero amor siempre fue actuar. Como quien dice, colgué las plumas…”, respondió con sinceridad. “Yo empecé con los tratamientos de maternidad y me traían hinchazones, inflamaciones, me detonaba el cuerpo. Entonces decía: ‘Esto se va a terminar un día y mi primer amor es la actuación’. Yo quiero actuar”, recordó.

También evocó sus comienzos de la mano de Moria Casán: “De casualidad, Moria dijo ‘La cordobesita vende, quiero que sea media vedette’. Estuve en la revista más pro”.Juana, admirada, cerró con una frase que sintetizó la charla: “Pero como actriz la rompés toda”. Callejón, emocionada, sonrió y solo atinó a decir: “Ay, Juana”.

En otro tramo del programa, Callejón compartió una anécdota insólita que vivió durante sus viajes. “A mí me pasó en Estados Unidos, en Tampa, yendo para Nueva York. Y me pasó en China, cuando volví de China con Marley, que siguió solo y yo dije: ‘Yo no voy nunca más a China’. Me agarró una… no sé si es fobia”, contó entre risas.

Luego explicó que su miedo había empezado en los aeropuertos: “Era por la cantidad de gente, y se habían caído las Torres Gemelas. No sé qué me encontraron en el celular… detectan micropartículas de cualquier droga”. Bossi le preguntó incrédulo: “¿Y a vos te encontraron algo?”. “Sí, porque llevamos unas pipas con Marley, está grabado. Terminé detenida. Me hicieron perder el otro vuelo”, relató divertida. “Y sí…”, alcanzó a decir Bossi, mientras todos reían. “Yo les decía que venía con un programa, y ellos me preguntaban: ‘¿Qué programa?’”, remató Callejón, con su humor inconfundible y su don para transformar cada recuerdo en una escena.