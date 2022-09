María Fernanda Callejón fue contundente al hablar de su separación: «Yo no chateé con nadie»

Compartir

La actriz rompió a fines de junio con Ricky Diotto, el padre de su hija Giovanna, en medio de rumores de infidelidad por parte del músico.

Lo ayudó a armar su nuevo departamento. Y es que, a pesar de la separación, María Fernanda Callejón quería mantener una buena relación con Ricky Diotto, el padre de su hija Giovanna (7). La actriz había confirmado el final de su matrimonio a fines del mes de junio, después de que salieran a la luz unos supuestos chats que el músico habría mantenido con otra mujer. Sin embargo, en cada entrevista que brindó tras la ruptura, evitó hacer cualquier tipo de comentario negativo contra su ex, con quien compartió ni más ni menos que 11 años de su vida.

Pero lo cierto es que, abordada por Pablo Layus, para Intrusos, la Callejón dejó en claro que le había cerrado definitivamente la puerta a la reconciliación. Y, aunque en notas anteriores se había mostrado dolida, en esta oportunidad aseguró haber dado vuelta la página y hasta se mostró dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor si aparece alguien que le interese. “¿Estás en etapa de duelo?”, preguntó el periodista. “Nooooo, el duelo ya lo hice”, fue la contundente respuesta de la actriz.

“La mujeres duelamos antes. Sí. No me preguntes por qué, cuál es el mecanismo. Yo estoy muy atenta, sí, a proteger a mi hija y a priorizarla a ella, que es a la que tal vez le cueste más hacer el proceso. O le cueste menos…Pero, igualmente, no es un camino fácil, porque es una dinámica distinta”, dijo María Fernanda sobre esta nueva etapa de su vida.

¿Si ya estaría pensando en la posibilidad de tener un nuevo compañero? La Callejón sorprendió con su respuesta: “Yo estoy abierta. Pero de verdad lo digo. Yo nunca creí en los tiempos, en eso de estar contando con los dedos…Me parece que hay que dejar que la vida fluya. Y las cosas pasan no por algo, sino para algo”.

Lo curioso, sin embargo, fue que cuando Layus le preguntó si había tenido alguna propuesta concreta de algún caballero, la actriz aprovechó para mandarle una indirecta a su ex. “¿Sabés que pasa? A mí me propusieron siempre, durante, antes y mientras (estaba en pareja). ¡Tiroteos siempre tuve! Inclusive casada. Pero yo no chateé con nadie…”. “¿Eso lo decís por tu ex?”, le consultó el periodista. “Ah, no sé…¡Al que le quepa el sayo que se lo ponga”.

De todas formas, María Fernanda se negó a ahondar en detalles de lo que había charlado con Diotto en relación a su supuesta infidelidad. “Me separé a fines de junio. Ya está. Qué pase lo que tenga que pasar. Y acá estoy”, dijo mostrando lo feliz que luce en esta vuelta a la soltería.

Cabe recordar que, días atrás, la Callejón había hablado de ese tema con Verónica Lozano en Cortá por Lozano. “Cuando salieron esos famosos chats y esos comentarios, con Ricky estábamos bastante bien. Eran chats de una supuesta infidelidad que él hasta el día de hoy me lo niega. Está todo bien, pero cuando se trata de personas, de dolor y con una menor en el medio, que es mi hija, ahí soy una leona. Me parece que hay cosas que tienen que tener límites”, había dicho en relación a la difusión de esta información en Socios del Espectáculo.

Y agregó: “Creo que lo dimos todo. A partir de hoy hablo por mí. Soy una mamá recientemente divorciada, lo cual no es poco. Es mucho más difícil de lo que hubiera imaginado. Elijo atravesarlo desde el mejor lugar posible: no me siento superada pero elijo no regodearme en el dolor”.

