María Fernanda Callejón sorprendió con una drástica decisión tras su separación

Por medio de un comunicado y luego de unos meses de rumores, hace algunos días María Fernanda Callejón confirmó su separación de Ricky Diotto. La actriz y el músico llevaban ocho años de casados y once de relación, y son padres de Giovanna, de seis años. La actriz difundió la noticia a la prensa y luego lo subió a sus redes sociales sin dar más precisiones al respecto.

“Del mismo modo, que durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible”, señalaron en el escrito conjunto, y agregaron que la decisión fue tomada de común acuerdo.

“Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta es la mejor decisión para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual”, agregaron. Y cerró con unas palabras de cara al futuro. “Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos. Agradeceremos el respeto por nuestra intimidad en este momento difícil que nos encontramos transitando sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es solo una nena de seis años”.

Los rumores sobre una crisis en la pareja trascendieron en marzo de este año, incluso se habló de una tercera en discordia. En ese momento, Callejón lo negó. Pero en honor a esa promesa de continuar juntos y pese a que se filtraron chats que Diotto habría mantenido con otra mujer mientras aún vivía en el hogar familiar, la expareja decidió ir más allá y dar el siguiente paso como siempre, los tres unidos.

“Y acá estamos… en el nuevo departamento de papi. La casa nueva de Gio”, escribió la actriz para dar presentación a una serie de historias en plena mudanza de su ex. “Tomando mate y ayudándolo a papi a acomodar el departamento, como corresponde”, dijo mirando a cámara y con el tema “Volver a empezar” de Alejandro Lerner sonando de fondo. “Estamos acá por Gio porque primero que todo… ¡Somos familia!”, concluyó mientras la niña se acercaba a posar con ella para el video, feliz por el nuevo hogar. En otra de sus historias, se la puede ver a su hija mostrando cómo guardó sus cosas personales en los cajones del placard de su papá. “Así acomodé mi ropa”, relata y detalla con dulzura qué hay en cada uno de los compartimentos. En otras imágenes, Diotto arma muebles y un equipo de sonido, mientras su hija lo alienta y colabora con las tareas, demostrando que todo se da con total armonía.

Fernanda y Ricky se conocieron de casualidad en un chat de Internet y a las pocas semanas sintieron que iba en serio: “La propuesta de casamiento fue a los tres meses. Estábamos en casa cocinando, yo había salido del teatro y en un momento escuché que puso un tema de Lionel Richie a todo lo que da, me invitó a bailar lento y escuché que al oído me dice ‘te queres casar conmigo’”, contó la actriz, durante una entrevista con Teleshow.

